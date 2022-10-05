Специалисты «Россети Урал» за первые два месяца 2023 года зафиксировали более 100 случаев повреждений на энергообъектах

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Энергетики «Россети Урал» отмечают тревожную тенденцию по росту технологических нарушений электроснабжения потребителей Свердловской области и Екатеринбурга по причине грубого нарушения правил проведения работ вблизи энергообъектов и нарушения охранных зон.



Как сообщает пресс-служба компании, за январь и февраль 2023 года на территории Среднего Урала специалисты зафиксировали 108 случаев стороннего воздействия на объекты электросетевой инфраструктуры: наезды на опоры, производство несанкционированных работ в охранных зонах, в том числе обрывы воздушных и кабельных линий крупногабаритной и строительной техникой, несанкционированная рубка лесных насаждений. Это практически в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Кроме того, отмечается, что в 2022 году в Свердловской области всего было зафиксировано порядка 500 случаев стороннего воздействия на энергообъекты. Это на 65% больше показателей 2021 года. Практически каждый такой инцидент становится причиной отключения электроэнергии для потребителей, уточняют энергетики.



«Несоблюдение границ охранных зон вблизи энергообъектов не только влечет за собой административные штрафы, нарушители могут получить серьезные электротравмы, вплоть до летального исхода», — говорится в сообщении.



Также энергетики «Россети Урал» напоминают, что любые виды работ с использованием спецтехники в охранных зонах ЛЭП разрешаются только после согласования с сетевой организацией. Заявка должна быть направлена не позднее чем за 15 рабочих дней до выполнения работ. После оформления заявки энергокомпания примет решение об организации безопасного выполнения работ в охранной зоне ЛЭП, а при необходимости — об отключении линии на время их проведения.