УрБК, Екатеринбург, 26.11.2026. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин вручил премии правительства Российской Федерации 2026 года в области науки и техники. Среди лауреатов — вице-президент, генеральный директор ЕВРАЗ Качканарского горно-обогатительного комбината Алексей Головатенко.

В пресс-службе предприятия сообщили, что А. Головатенко имеет степень кандидата технических наук. В разные годы он занимал должности руководителя проекта реконструкции рельсобалочного цеха ЕВРАЗ ЗСМК, директора по рельсовому производству, технического и операционного директора ЕВРАЗ ЗСМК. Этот опыт позволил системно выстроить работу по модернизации производства и формированию научно-технической базы направления.

Премия присуждена за разработку и внедрение инновационных рельсов для высокоскоростных магистралей. Проект, реализованный под руководством Алексея Головатенко, вывел рельсовое производство в России на новый технологический уровень и обеспечил отрасль самой современной продукцией. В рамках проекта проведена масштабная реконструкция рельсового производства ЕВРАЗ ЗСМК, а также создан Центр рельсовых компетенций, ставший ключевой площадкой для развития экспертизы, отработки технологий и внедрения инноваций в рельсовом производстве. Результатом работы стали уникальные рельсы, адаптированные для эксплуатации на высокоскоростных железнодорожных магистралях в российских климатических условиях.

Лауреатами премии также стали специалисты ЕВРАЗа: главный калибровщик рельсобалочного цеха ЕВРАЗ ЗСМК Владимир Дорофеев, начальник научно-исследовательского центра ЕВРАЗ ЗСМК Егор Полевой, советник вице-президента ЕВРАЗа по рельсовому производству Геннадий Юнин, директор по продажам и развитию рельсовой продукции ЕВРАЗа Сергей Палкин.

«Получение премии Правительства РФ — это признание вклада большой команды специалистов ЕВРАЗа в развитие отечественной рельсовой продукции и железнодорожной инфраструктуры. Эта награда является результатом слаженной работы инженеров, технологов, производственников и исследователей, которые не только модернизировали производство, но и сформировали базу для дальнейших технологических прорывов», — прокомментировал А. Головатенко.