ЕВРАЗ назначил новых руководителей Качканарского ГОКа и Нижнетагильского меткомбината

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2026. ПАО «ЕВРАЗ» назначило новых руководителей на Качканарском горно-обогатительном и Нижнетагильском металлургическом комбинатах. Об этом сообщили в компании.

Генеральным директором ЕВРАЗ Качканарского горно-обогатительного комбината (ЕВРАЗ КГОК) назначен Алексей Головатенко, управляющим директором ЕВРАЗ Нижнетагильского металлургического комбината (ЕВРАЗ НТМК) — Денис Кошкаров.

А. Головатенко работает в ЕВРАЗе 29 лет. Он начинал оператором машины непрерывного литья заготовок на Нижнетагильском меткомбинате, затем занимал руководящие должности и стал операционным директором ЕВРАЗ Объединенного Западно-Сибирского металлургического комбината (ЕВРАЗ ЗСМК).

Под его руководством на ЕВРАЗ ЗСМК был реализован проект реконструкции рельсового производства, создан Центр рельсовых компетенций и разработаны новые виды рельсов.

А. Головатенко окончил Уральский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии» и Сибирский государственный индустриальный университет по специальности «Металлургия черных металлов». В 2016 году получил степень кандидата технических наук.

Д. Кошкаров работает в ЕВРАЗе с 1999 года. Он прошел путь от барильетчика коксового цеха НТМК до технического директора уральских предприятий компании.

С 2020 года А. Кошкаров отвечал за техническое развитие ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК. Он участвовал во внедрении технологии вдувания пылеугольного топлива в доменные печи и модернизации шихтоподготовки, а также руководил созданием системы повышения эффективности производства кокса и чугуна.

По данным компании, Д. Кошкаров сформировал долгосрочные программы стабилизации и модернизации коксохимического производства НТМК, а также обогатительного и агломерационного переделов на КГОК.

Д. Кошкаров окончил Нижнетагильский педагогический институт по специальности «Химия» и Нижнетагильский технологический институт по специальности «Химическая технология органических веществ и топлива».