УрБК, Екатеринбург, 26.11.2026. В Екатеринбурге участники Уральского форума недвижимости обсудили продажи жилья в условиях жесткой конкуренции, возможность возвращения льготной ипотеки и вопросы увеличения количества профессиональных участников на рынке.

Форум прошел 18–19 ноября и собрал более 1 тыс. 500 уникальных посетителей, сообщили в пресс-службе Уральской палаты недвижимости (УПН), которая организует форум ежегодно — с 2009 года. На центральном событии форума — панельная дискуссия «Коды трансформации» участники рассмотрели рынок с точки зрения государственных ведомств, профессиональных объединений и бизнеса.

В дискуссии участвовали первые лица Банка России, министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, Уральской торгово-промышленная палаты, Уральского банка ПАО Сбербанк, Российской гильдии управляющих и девелоперов, нотариальной палаты Свердловской области, Российской гильдии риэлторов, Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области, Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, Управления Росреестра по Свердловской области и гильдии строителей Урала.

Влияние субсидированной ипотеки на доступность жилья оценил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. «Мне кажется, эта история с льготной ипотекой — это уже пройденный этап. Все убедились, что, когда была массовая льготная ипотека, эта история сделала жилье менее доступным для граждан: за короткое время цены выросли более чем в два раза, сильно обогнав рост доходов населения. Второй раз на эти грабли наступать, я думаю, никто не собирается», — заявил он.

Президент УПНВасилий Олейников рассказал о ситуации на рынке недвижимости Екатеринбурга: «У нас сейчас 70 тыс. квартир в стройке. У нас 8 тыс. квартир на вторичном рынке. Теперь задача агентского сообщества — продать это все. Причем мы считали, что это продать можно за четыре года» — сказал В. Олейников и отметил, что на рынке Екатеринбурга конкуренция более жесткая, чем в соседних городах-миллионниках.

Он также заявил, что недвижимость Екатеринбурга привлекает покупателей из других регионов. «Москвичи покупают у нас квартиры с целью заработка. Покупают сейчас, а через пару тройку лет продают. Так как инвестиционное жилье у нас более доступное, чем в Москве», — отметил он.

Президент Российской гильдии риэлторов Ирина Зырянова обратила внимание на важность профессионализма агентов по недвижимости. По ее словам, из общего числа риэлторов всего лишь 12% специалистов, кто действительно аттестован, сертифицирован и чья деятельность застрахована. «Нами в 2026 году было разработано мобильное приложение «Мой риелтор». Оно было разработано прежде всего для потребителя. Дело Долиной показало, что доверие к риэлторскому сообществу, к сожалению, невелико. И наша задача была разработать такую систему, которая бы позволяла потребителю — это бесплатное приложение — выбрать себе профессионального участника рынка», — заявила И. Зырянова.

Руководитель направления «Аккредитивы. Эскроу» Управления торгового финансирования и факторинга Уральского банка ПАО Сбербанк Екатерина Логинова рассказала о значении финансовых институтов в текущей модели рынка недвижимости, когда они играют не только роль кредиторов, но являются и участниками, которые сопровождают сделку на разных этапах: помогают получить ипотеку, проверяют документы и организуют расчеты. Совершенствуют продукты, предлагают новые инструменты. «Сбербанк буквально месяц назад запустил в массы новый продукт. «Безопасная сделка» доступна клиентам в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и позволяет без комиссии и посещения отделения банка проводить расчеты между плательщиком и получателем, оплачивать товары и услуги, в том числе авто и недвижимость», — рассказала Е. Логинова.

На аналитической дискуссии, где обсуждали первичный и вторичный рынок жилья, эксперты сделали вывод об избыточном предложении новых квартир. По данным главы аналитической службы УПН Михаила Хорькова, средние сроки строительства жилых комплексов в Екатеринбурге, которые еще в 2023 году составляли менее двух лет, в 2026 насчитывают 2,5 года, а к 2030 вырастут до 3,9 лет. При этом, по словам эксперта, на рынке недвижимости больше года наблюдается ценовая стагнация.

Обсуждение рынка продолжалось на 14 профильных секциях.Один блок мероприятий посвятили изучению коммерческой, загородной, жилой недвижимости и аренде. Отдельный трек представляли мастер-классы — агентов учили представлять проекты, выстраивать коммуникацию с клиентами, развивать личный бренд и формировать цифровые команды ИИ-сотрудников. Часть секций фокусировалась на сопровождении сделок. Дискуссионные форматы — «Диалог с девелоперами» или круглый стол «Комфортная городская среда» — ставили целью консолидировать позиции девелоперов, регуляторов и других участников рынка и найти продуктивные способы взаимодействия.

На форуме состоялось торжественное подписание соглашения о взаимодействии между УПН и администрацией города, в котором участвовали президент УПН Василий Олейников и заместитель Главы Екатеринбурга Вадим Суровцев.