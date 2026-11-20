Уральский рынок недвижимости входит в период коррекции на фоне дорогого финансирования, снижения доступности жилья и ослабления спроса. Несмотря на высокие объемы строительства в Екатеринбурге, участники отрасли не ожидают быстрого восстановления продаж и предупреждают о рисках для закредитованных застройщиков. По оценке президента Гильдии строителей Урала Вячеслава Трапезникова, в 2027 году на рынке могут появиться первые проблемные кейсы среди девелоперов. При этом участники XVIII Уральского форума недвижимости разошлись в оценках роли льготной ипотеки, банковского финансирования и перспектив изменения цен.

Одной из центральных тем форума стала ситуация, при которой объемы строительства в регионе остаются значительными, несмотря на ухудшение условий для девелоперов. Вячеслав Трапезников призвал не воспринимать это как свидетельство уверенности застройщиков в будущем рынка.

«Никакого оптимизма нет. Это заблуждение вообще. Нет. Вот в чем мотивация того, что объем стройки растет? Потому что нашу тележку гораздо дороже остановить, чем катить. Гораздо дороже», — заявил он.

По словам В. Трапезникова, за последние пять-шесть лет строительная отрасль набрала значительный объем кредитов, в том числе на приобретение земельных участков и бридж-кредитование. В результате девелоперы оказались в ситуации, когда остановка проекта обходится дороже, чем его продолжение.

«Сегодня у тебя опции ни заморозить, ни продать нет, потому что заморозка каждый день ну всего, вот посчитайте, восемнадцать годовых на миллиард. А миллиард — это очень маленькая сумма», — пояснил президент Гильдии строителей Урала.

Еще одним риском он назвал стратегию распродаж, к которой прибегают некоторые застройщики. По его мнению, чрезмерное снижение цен может лишить компанию возможности восстановить экономическую модель проекта.

«Целый ряд застройщиков избрал для себя чрезвычайно опасную стратегию, в том числе — стратегию распродаж. Это приведет к утрате не ликвидности, а к утрате эффективности экономической модели. И это станет препятствием для оздоровления», — сказал В. Трапезников.

Он добавил, что несколько подобных случаев рынок может увидеть уже в 2027 году. Главным фактором риска эксперт назвал закредитованность девелоперов.

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что массовые льготные ипотечные программы не повысили доступность жилья, а, напротив, способствовали его снижению. По оценке регулятора, за время действия таких механизмов стоимость недвижимости выросла значительно быстрее доходов населения.

«Льготная ипотека — это уже пройденный этап. Мы в этом убедились, когда такие программы были массовыми», — сказал К. Тремасов.

Он подчеркнул, что государственная поддержка должна быть адресной и ограниченной по масштабу. Расходы на субсидирование льготных ставок в конечном счете ложатся на бюджет, а расширение таких программ влияет и на стоимость кредитов для заемщиков, которые не имеют права на льготу.

При этом представитель ЦБ не считает ипотеку ненужным инструментом для рынка. По его словам, она может стать полноценным способом приобретения жилья при устойчиво низкой инфляции и снижении ставок. К. Тремасов напомнил, что в 2019 году рыночная ипотека в России выдавалась примерно под 9% годовых, а в перспективе ставки ниже 10% могут стать реальностью при закреплении низких инфляционных ожиданий.

Иную оценку последствий льготной ипотеки представил президент Уральской палаты недвижимости Василий Олейников. Он напомнил, что благодаря программам поддержки миллионы семей смогли приобрести жилье, а строительная отрасль получила дополнительный импульс. При этом участники рынка признают, что прежняя модель стимулирования спроса не может бесконечно поддерживать продажи.

Вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Андрей Бриль считает, что текущая ситуация требует пересмотра не только подходов к ипотеке, но и модели проектного финансирования.

«Желательно, чтобы ситуация с эскроу-счетами поменялась, чтобы с эскроу-счетов застройщики могли получать деньги», — заявил он.

По мнению А. Бриля, действующая система фактически превращает эскроу-счета в депозитные, так как средства покупателей остаются заблокированными до завершения строительства, а девелоперы вынуждены привлекать банковское финансирование. Это решение увеличивает стоимость проектов и усиливает зависимость застройщиков от кредиторов.

А. Бриль также выступил против представления о том, что льготная ипотека прежде всего поддерживает девелоперов. По его оценке, основным выгодоприобретателем такой модели становится банковский сектор, тогда как для рынка недвижимости высокая стоимость кредитов и рост цен оборачиваются ограничением спроса.

«Наша ипотека ипотекой не является никакой», — заявил он, объясняя, что при высоких ставках переплата по кредиту становится несопоставимой с доходами домохозяйств. По его мнению, при рыночных ставках около 20% ипотечная нагрузка может достигать уровня, который делает покупку жилья экономически нецелесообразной.

Участники дискуссии обратили внимание и на состояние рынка коммерческой недвижимости. Первый вице-президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Денис Золотов отметил, что для предпринимателей помещение — прежде всего производственный фактор, а не инвестиционный актив.

По его словам, высокая стоимость заемных средств и ограниченная маржинальность малого бизнеса затрудняют приобретение коммерческой недвижимости. В таких условиях аренда зачастую оказывается более рациональным решением.

«Поэтому, отвечая на ваш вопрос, все зависит от бизнеса, от ситуации. Но в целом вектор к тому, что на данный момент времени лучше аренда», — ответил Д. Золотов на вопрос о том, на какие коммерческие помещения направить внимание предпринимателю.

Он также обратил внимание на проблему краткосрочных договоров аренды. По словам представителя бизнес-сообщества, собственники помещений нередко ограничивают срок договоров 11 месяцами, что создает риски для предпринимателей, вложивших средства в ремонт и обустройство площадей. В качестве одного из решений Д. Золотов предложил развивать диалог между девелоперами и будущими арендаторами еще на этапе проектирования жилых комплексов, чтобы помещения на первых этажах изначально соответствовали потребностям бизнеса.

Исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Сергей Радишевский связал перспективы недвижимости с общим состоянием экономики и инвестиционной активностью предприятий. По его словам, бизнес сталкивается с нехваткой оборотных средств, снижением спроса и неплатежами контрагентов. На этом фоне компании откладывают или замораживают инвестиционные программы.

С. Радишевский призвал обеспечить предсказуемость условий ведения бизнеса и увязать региональные и федеральные стратегии развития промышленности, транспорта, энергетики и жилищного строительства. Без этого, по его мнению, сложно планировать развитие инфраструктуры и размещение новых производств.

Отдельным направлением он назвал промышленную недвижимость и индустриальные парки, которые могут стать альтернативой жилищному девелопменту. Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области, в свою очередь, готово сопровождать такие проекты и помогать инвесторам с подбором мер поддержки.

В целом, участники форума сошлись в том, что дальнейшее развитие рынка будет зависеть не только от ипотечных ставок и покупательского спроса. Условия банковского финансирования, предсказуемость регулирования и способность девелоперов адаптировать проекты к реальным потребностям покупателей и бизнеса станут не менее важными факторами, влияющими на процесс.