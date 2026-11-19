Участники XVIII Уральского форума недвижимости обсудили перспективы строительной отрасли, последствия сворачивания массовых ипотечных программ и растущую долговую нагрузку девелоперов. По оценке советника председателя Банка России Кирилла Тремасова, возвращение к массовой льготной ипотеке нецелесообразно, потому что предыдущий опыт привел к опережающему росту цен и снижению доступности жилья. Представители строительного бизнеса, в свою очередь, предупредили о рисках для закредитованных компаний и призвали пересмотреть отдельные механизмы финансирования отрасли.

XVIII Уральский форум недвижимости прошел в Екатеринбурге 18–19 ноября. В дискуссиях приняли участие представители органов власти, девелоперского и риелторского сообществ, банков, Росреестра, нотариата и институтов развития. Одной из центральных тем стала адаптация рынка к высокой стоимости заемных средств и изменению спроса.

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что регулятор не рассматривает массовые льготные ипотечные программы как инструмент дальнейшей поддержки рынка. По его словам, за время действия таких программ цены на жилье выросли более чем в два раза и значительно опередили динамику доходов населения.

«Массовая льготная ипотека снизила доступность жилья», — отметил представитель ЦБ. Он подчеркнул, что субсидирование кредитов обходится бюджету более чем в 1 трлн руб. ежегодно, а расширение льготных программ влияет и на стоимость рыночной ипотеки. В дальнейшем, по мнению регулятора, поддержка должна быть адресной и предназначенной для тех категорий граждан, которым общество действительно хочет помочь.

При этом К. Тремасов не считает ипотеку неэффективным инструментом в принципе. Он напомнил, что в 2016–2020 годах среднегодовая инфляция в России составляла около 4%, а рыночные ипотечные ставки в 2019 году находились примерно на уровне 9%. Возвращение к однозначным ставкам, по его оценке, возможно при длительном периоде низкой инфляции, устойчивых инфляционных ожиданиях и доверии к денежно-кредитной политике.

Иную оценку роли льготных программ представил исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Сергей Радишевский. Он обратил внимание, что, по одной из экспертных оценок, до 70% выдаваемой ипотеки приходится на льготные программы. Их сокращение, считает он, означает потерю значительного сегмента спроса, и вместе с этим представители предприятий региона сталкиваются с недостатком оборотных средств, снижением спроса и неплатежами контрагентов.

Наиболее жесткие оценки состояния отрасли прозвучали от президента Уральской гильдии строителей Вячеслава Трапезникова. Он считает, что ключевым фактором устойчивости строительных компаний в 2027 году станет уровень их закредитованности. По его словам, часть застройщиков выбрала опасную стратегию распродаж, которая может ухудшить экономику проектов и затруднить последующее финансовое оздоровление.

В. Трапезников также обратил внимание на ситуацию с новыми строительными проектами. Рост объемов стройки, по его оценке, не свидетельствует об оптимизме девелоперов: компании вынуждены продолжать начатые проекты из-за расходов на землю и обслуживание кредитов. Остановка строительства или продажа участка в нынешних условиях могут оказаться для них еще более затратными.

«Это не оптимизм. Мы стройки начинаем, потому что не можем не начинать», — заявил он.

По мнению В. Трапезникова, семейная ипотека уже не играет прежней роли на рынке. В структуре продаж ее доля, как он утверждает, заметно уступает рассрочкам, субсидированию и другим инструментам. При этом он считает необходимым пересмотреть механизм эскроу-счетов, чтобы средства покупателей не оставались недоступными для девелоперов на протяжении всего строительства.

Вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Андрей Бриль также выступил за изменение подхода к эскроу. Он считает, что действующая модель фактически превратила счета в депозитный механизм, при котором застройщик не может использовать средства до завершения строительства. А. Бриль полагает, что рынок проходит очередную коррекцию после существенного роста цен: по его оценке, в 2023 году стоимость разных типов недвижимости увеличилась в два-три раза.

А, Бриль не согласился с тем, что льготная ипотека была прежде всего поддержкой девелоперов. По его мнению, в первую очередь она поддерживала банковский сектор, тогда как сам рынок мог работать и с использованием рассрочек, а при нынешнем уровне цен даже наличие льготных программ не гарантирует сохранения прежнего спроса.

Сложности строительной отрасли связаны не только с ипотечными условиями. Сергей Радишевский сообщил, что предприятия региона откладывают или замораживают инвестиционные программы. По приведенным им данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в 2025 году увеличилась доля компаний, у которых процентные платежи поглощают прибыль. Также выросло число предприятий, чьи обязательные платежи превышают получаемую прибыль.

Представитель делового объединения призвал обеспечить предсказуемость условий ведения бизнеса и увязать региональные и федеральные стратегические документы. В качестве перспективных направлений он назвал промышленное и дорожное строительство, создание инфраструктуры и развитие индустриальных парков.

О необходимости диверсификации говорил и президент Уральской палаты недвижимости Василий Олейников. По его словам, Екатеринбург остается одним из лидеров по объему текущего строительства: в городе возводится около 5,6 млн кв. м жилья. В то же время на рынке находится значительный объем предложения — порядка 70 тыс. квартир в новостройках и около 80 тыс. объектов на вторичном рынке. В этих условиях работа риелторов, считает он, должна быть сосредоточена не только на продаже квадратных метров, но и на понимании продукта и потребностей покупателей.

Заместитель генерального директора Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Анна Иванова отметила потенциал коммерческой недвижимости. Агентство не работает с жилыми объектами, однако сопровождает инвесторов, заинтересованных в создании индустриальных парков, технопарков и производственных площадок. Среди действующих инструментов поддержки она назвала статус масштабного, приоритетного и регионального инвестиционных проектов, а также займы Фонда развития промышленности. Отдельно А. Иванова упомянула соглашения о защите и поощрении капиталовложений, которые, по ее оценке, пока не реализуют свой потенциал в полной мере.

Отдельный блок дискуссии был посвящен цифровизации рынка и снижению рисков мошенничества. Начальник отдела регистрации недвижимости в электронном виде и адресов Управления Росреестра по Свердловской области Ксения Шакинко напомнила, что профессиональные участники рынка постепенно переходят на обязательную электронную подачу документов. В частности, соответствующие требования распространяются на юридических лиц и застройщиков при регистрации договоров долевого участия и прав участников долевого строительства.

По словам К. Шакинко, одним из новых направлений стала возможность совершать сделки с использованием биометрии через государственные сервисы. После идентификации и аутентификации граждане смогут подать документы в электронном виде без посещения МФЦ. Кроме того, законодательство предусматривает защиту персональных данных собственников в выписках из Единого государственного реестра недвижимости.

Президент Российской гильдии риелторов Ирина Зырянова рассказала о мобильном приложении «Мой риэлтор», которое позволяет потребителям искать аттестованных специалистов и сертифицированные агентства недвижимости по всей России. Данные приложения синхронизированы с единым реестром профессионального сообщества.

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Участники форума сошлись в том, что рынок недвижимости входит в период адаптации к новым финансовым условиям. При этом оценки причин и возможных решений заметно различаются: регулятор делает ставку на снижение инфляции и адресную поддержку, девелоперы предлагают менять механизмы финансирования, а представители инфраструктуры рынка обсуждают пользу цифровизации и развитие новых сегментов недвижимости.