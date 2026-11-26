УрБК, Екатеринбург, 26.11.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер анонсировал завершение строительства четырех спортивных объектов в муниципалитетах в 2027 году, сообщает департамент информполитики региона.

Как рассказал губернатор, в Каменске-Уральском завершается строительство легкоатлетического манежа площадью более 7 тыс. кв. м. Это крупнейший легкоатлетический манеж в регионе. Его готовность составляет 92%. Работы идут с опережением графика, открытие запланировано на март 2027 года.

В Камышлове физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 2,2 тыс. квадратных метров готов на 56%. В здании разместят универсальный зал для баскетбола, волейбола и мини-футбола, тренажерный зал и зал общей физической подготовки. Одновременно в комплексе смогут заниматься 60 человек. Сейчас строители завершают работы по устройству кровли и закрытию теплового контура. Сдача объекта запланирована на лето 2027 года.

Строительная готовность арены «Уральский трубник» в Первоуральске составляет 67%. На ней будут тренироваться и проводить матчи по хоккею с мячом команды клуба, в том числе молодежная команда и воспитанники академии. Помимо игрового поля и трех трибун на пять тысяч зрителей, проект предусматривает многофункциональный спортивный зал и открытую площадку. Завершить строительство планируют осенью 2027 года.

Проект ФОКа «Горняк» получил положительное заключение Управления государственной экспертизы Свердловской области, и строители немедленно приступили к строительно-монтажным работам. На площадке монтируют металлический каркас и устраивают наружные инженерные сети. Согласно проекту, в комплексе оборудуют три спортивных зала, а на территории существующего стадиона – футбольное поле с искусственным покрытием и беговые дорожки. Комплекс сможет одновременно принимать 60 человек. Стоимость контракта составляет 456,4 млн руб. Работы ведут с привлечением федерального финансирования по проекту «Развитие физической культуры и спорта». Срок исполнения контракта — 1 декабря 2027 года.

Губернатор напомнил, что в 2026 году в Свердловской области уже открыли центр бокса в Краснотурьинске, лыжероллерную трассу в Красноуральске, фиджитал-центр в Екатеринбурге и спортивно-оздоровительный комплекс «Выйский» в Нижнем Тагиле. В Богдановиче открыли ФОК «Родина» и рейс-трек на стадионе «Факел».