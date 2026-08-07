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07 августа 202614:40

В Каменске-Уральском завершается строительство легкоатлетического манежа

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2026. В Каменске-Уральском (Свердловская область) строительная готовность легкоатлетического манежа составляет 80%. Работы идут по графику. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале главы региона Дениса Паслера.

Манеж двухблочный. В его спортивной зоне предусмотрены 200-метровая круговая беговая дорожка с виражами на четыре полосы, восемь прямых треков длиной 60 м, секторы для прыжков, толкания ядра, метания молота и диска, поле для мини-футбола. В административном обустроят раздевалки, тренажерный и фитнес-залы, медкабинет.

Сегодня легкой атлетикой и игровыми видами спорта (волейболом и футболом) в Каменске-Уральском занимаются более 2 тыс. человек. Новый манеж рассчитан на 800 посетителей в день.

Всего в Свердловской области на данный момент ведется строительство 17 спортивных объектов. Строительство семи из них завершится в 2026 году. Некоторое время уйдет на их оснащение и лицензирование, поэтому открытие для посетителей намечено на 2027 год, рассказал губернатор.

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