УрБК, Екатеринбург, 24.11.2026. Новые спортивные объекты строят в Камышлове, Первоуральске и Дегтярске Свердловской области. В частности, в Камышлове возводят физкультурно-оздоровительный комплекс, в Первоуральске — ледовую арену, а в Дегтярске — комплекс «Горняк», сообщили в департаменте информполитики региона.

В Камышлове строится двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс площадью около 2,2 тыс. кв. м. Он рассчитан на одновременное посещение 60 человек. В здании предусмотрены универсальный зал для игровых видов спорта, тренажерный зал и зал общей физической подготовки. В октябре строители приступили к отделочным работам.

«Поставки инженерного оборудования уже стартовали, его установка будет проводиться по мере готовности инженерно-технических помещений. Следующим этапом будет запущено отопление и продолжится отделка основных помещений комплекса», — рассказала руководитель проектов строительного холдинга «Атом» Анна Виноградова. Завершить строительство планируется летом 2027 года.

В Первоуральске продолжается строительство ледовой арены «Уральский трубник», рассчитанной на 5 тыс. зрителей. По состоянию на июль 2026 года готовность объекта составляла 36%. Проект предусматривает игровое поле размером 115 на 70 м для хоккея с мячом и футбола, многофункциональный зал для игровых видов спорта и открытые площадки.

«Сегодня в регионе строятся и реконструируются 45 спортивных объектов. Среди них есть масштабные проекты европейского уровня, такие как ледовая арена для хоккея с мячом. На площадке уже выполнен значительный объем работ. Важно в соответствии с поручением главы региона сохранить набранные темпы и обеспечить соблюдение всех требований к качеству строительства», — сказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт во время осмотра площадки.

В Дегтярске проект физкультурно-оздоровительного комплекса «Горняк» получил положительное заключение государственной экспертизы. Двухэтажное здание площадью более 2,2 тыс. кв. м планируется разместить рядом со стадионом с таким же названием. На прилегающей территории предусмотрены футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки, а также зона воркаута.

«Это нужный, важный и долгожданный объект — дегтярский физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным ядром. Объект находится под особым контролем губернатора Дениса Паслера. Именно поэтому мы приезжаем на площадку, смотрим, как работает подрядчик, оцениваем соблюдение графика и все контрольные точки. Уверен, что комплекс станет настоящей жемчужиной города, востребованной у жителей», — отметил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов.

Завершить строительство ФОКа в Дегтярске планируется к концу 2027 года.