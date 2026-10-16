Строители холдинга «Атом» приступили к отделочным работам строящегося ФОКа в Камышлове

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2026. Строители холдинга «Атом» приступили к отделочным работам на площадке строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Камышлове. По условиям контракта строительство комплекса завершится летом 2027 года.

В пресс-службе «Атома» сообщили, что коробка здания уже готова и установлены стеклопакеты. Чтобы запустить тепло, в первую очередь строители выполняют отделочные работы в инженерно-технических помещениях (индивидуальном тепловом пункте, вентиляционных камерах, электрощитовой). «Поставки инженерного оборудования уже стартовали, его установка будет проводиться по мере готовности инженерно-технических помещений. Следующим этапом будет запущено отопление и продолжится отделка основных помещений комплекса», — рассказала руководитель проектов строительного холдинга «Атом» Анна Виноградова.

В отделке спорткомплекса применяются современные эффективные материалы. Строители также уже приступили к отделке фасадов здания. Общая площадь двухэтажного здания физкультурно-оздоровительного комплекса составит порядка 2,2 тыс. кв. м, его пропускная способность — 60 человек. На первом этаже разместится универсальный зал для тренировок по баскетболу, волейболу, мини-футболу, а также медицинский кабинет, раздевалки для спортсменов с душевыми и санузлами, в том числе оборудованными для маломобильных групп населения. На втором этаже запроектированы тренажерный зал и зал общей физической подготовки, инвентарные помещения, административные кабинеты, комната отдыха персонала и гардеробные для тренеров, сообщили в пресс-службе «Атома».