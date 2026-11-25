Отремонтированное отделение общей врачебной практики начало работать в селе Глинском Режевского муниципального округа Свердловской области. В регионе также продолжается предоставление квартир детям-сиротам и строительство спортивных объектов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Двухэтажное медицинское учреждение в Глинском, построенное в 1984 году, капитально отремонтировали по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Медицинскую помощь здесь получают более 9,5 тыс. человек.

В ходе работ строители полностью заменили кровлю, установили новые окна и двери, переложили инженерные сети и коммуникации. После ремонта в обновленное здание вернулась общая врачебная практика с процедурным и физиотерапевтическим кабинетами.

«Реализация проекта потребовала особого внимания к деталям. Мы стремились найти исполнителей, которые максимально разделяют заданные Минздравом высокие стандарты качества. Результат превзошел ожидания: мы получили современное, безопасное и комфортное пространство как для пациентов, так и для медицинского персонала», — рассказал исполняющий обязанности главного врача Режевской центральной районной больницы Сергей Райский.

Местная жительница Татьяна отметила, что обновленное учреждение стало значимым событием для села.

«Здесь удивительный коллектив, который трудится неизменным составом уже 20 лет. Теперь наши медики будут заботиться о здоровье односельчан в достойных условиях. Здесь невероятно светло, просторно, все новое. Для села появление такого современного, как мы его теперь называем, медицинского центра кажется чем-то невероятным, настоящим чудом», — поделилась она.

В Режевском округе также установили 10 современных модульных фельдшерско-акушерских пунктов, капитально отремонтировали отделение общей врачебной практики в поселке Озерном. Для жителей малых сел численностью до 100 человек работает мобильный ФАП. В планах — установка нового модульного пункта в Арамашке и капитальный ремонт еще трех отделений общей врачебной практики.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщал, что в 2025–2026 годах за счет областного бюджета капитально отремонтировали 86 отделений общей врачебной практики, фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник.

Вместе с тем в Свердловской области продолжается обеспечение жильем детей-сирот. В новом многоквартирном доме в Сухом Логу квартиры получили 20 человек, в том числе пятеро — после вмешательства прокуратуры.

Прокуратура проверила соблюдение жилищных прав выпускников детских домов и установила, что пятеро граждан, включенных в список нуждающихся еще в несовершеннолетнем возрасте, не получили положенные квартиры после достижения 18 лет. Городской прокурор обратился в суд с исками к региональному министерству строительства и развития инфраструктуры. Суд удовлетворил требования в полном объеме.

В Нижнем Тагиле ключи от квартир в новом десятиэтажном доме на улице Свердлова получили 140 детей-сирот. На строительство здания Фонд жилищного строительства Свердловской области направил 370,3 млн руб.

Общая площадь квартир составляет 4,5 тыс. кв. м. В помещениях выполнена чистовая отделка, установлены натяжные потолки, на полу уложен ламинат, кухни оборудованы электрическими плитами. Дом оснащен автономной котельной, на придомовой территории обустроены детские и спортивные площадки.

«Впечатления самые хорошие. Комнаты просторные и очень, очень светлые. Внутренняя отделка выполнена аккуратно. Самое главное — санузлы раздельные и балкон имеется», — рассказала одна из новоселов Анастасия Дерябина.

В ноябре 2025 года ключи от квартир в двух других новостройках Нижнего Тагила получили еще 160 детей-сирот. Таким образом, за два этапа заселения жилье предоставили 300 представителям этой категории граждан.

По данным региональных властей, в 2025 году Свердловская область обеспечила жильем 1 тыс. 818 детей-сирот — это рекордный показатель за 12 лет реализации региональной программы. Из них 1 тыс. 404 человека получили квартиры по договорам найма специализированных жилых помещений, еще 414 — жилищные сертификаты. На эти цели из областного и федерального бюджетов направили более 25 млрд руб.

В 2026 году регион планирует сохранить темпы предоставления жилья. В числе муниципалитетов, где предусмотрено заселение, — Екатеринбург, Ирбит, Краснотурьинск, Нижний Тагил, Полевской, Реж, Сухой Лог, Тугулымский и Шалинский муниципальные округа.

Также в трех городах Свердловской области продолжается строительство спортивных объектов. В Камышлове возводят физкультурно-оздоровительный комплекс, в Первоуральске — ледовую арену «Уральский трубник», в Дегтярске — комплекс «Горняк».

В Камышлове строят двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс площадью около 2,2 тыс. кв. м. Он рассчитан на одновременное посещение 60 человек. В здании предусмотрены универсальный зал для игровых видов спорта, тренажерный зал и зал общей физической подготовки. В октябре строители приступили к отделочным работам.

«Поставки инженерного оборудования уже стартовали, его установка будет проводиться по мере готовности инженерно-технических помещений. Следующим этапом будет запущено отопление и продолжится отделка основных помещений комплекса», — рассказала руководитель проектов строительного холдинга «Атом» Анна Виноградова. Завершить строительство планируется летом 2027 года.

В Первоуральске продолжается строительство ледовой арены «Уральский трубник», рассчитанной на 5 тыс. зрителей. По состоянию на июль 2026 года готовность объекта составляла 36%. Проект предусматривает игровое поле размером 115 на 70 м для хоккея с мячом и футбола, многофункциональный зал для игровых видов спорта и открытые площадки.

В Дегтярске проект физкультурно-оздоровительного комплекса «Горняк» получил положительное заключение государственной экспертизы. Двухэтажное здание площадью более 2,2 тыс. кв. м планируется разместить рядом со стадионом с таким же названием. На прилегающей территории предусмотрены футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки, а также зона воркаута.

«Это нужный, важный и долгожданный объект — дегтярский физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным ядром. Объект находится под особым контролем губернатора Дениса Паслера. Именно поэтому мы приезжаем на площадку, смотрим, как работает подрядчик, оцениваем соблюдение графика и все контрольные точки. Уверен, что комплекс станет настоящей жемчужиной города, востребованной у жителей», — отметил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов. Завершить строительство ФОКа планируется к концу 2027 года.

В Свердловской области социальные объекты обновляют не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Успешность таких проектов зависит не только от сдачи объекта, но и от обеспечения их всем необходимым. В области правительство прикладывает усилия и для дальнейшего развития таких объектов — важно, чтобы медучреждения были обеспечены специалистами, квартиры передавались без задержек, а спортивные комплексы после открытия были востребованы жителями.