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В Свердловской области новая модульная врачебная амбулатория открылась в поселке Верхние Серги

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2026. В Свердловской области новая модульная врачебная амбулатория введена в эксплуатацию в поселке городского типа Верхние Серги Нижнесергинского района.

В департаменте информполитики региона сообщили, подразделение открылось в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Стоимость работ составила 33 млн руб. На оснащение амбулатории мебелью, медицинским оборудованием и расходными материалами направлено дополнительно 13,7 млн руб.

В здании площадью 400 кв. м предусмотрено все необходимое для оказания медицинской помощи детям и взрослым. Здесь работают педиатр, два кабинета для терапевтического приема, есть помещение для оказания неотложной помощи с процедурным кабинетом и отдельным входом, кабинет медицинской профилактики, физиотерапевтический и смотровой кабинеты, помещение для работы зубного врача, процедурный и прививочный кабинеты.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер ранее отмечал, что в области ведется системная работа по модернизации первичного звена здравоохранения. «В 2025–2026 годах за счет областного бюджета капитально отремонтированы 86 отделений общей врачебной практики и фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник», — сообщал Д. Паслер.

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