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Вчера16:50

В Ирбитском районе открыли два ФАПа и общую врачебную практику

Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2026. Два модульных фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) и отделение общей врачебной практики открылись в Ирбитском районе Свердловской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе Ирбитской центральной городской больницы. Новые медицинские объекты позволят получать помощь в комфортных условиях около 2,6 тыс. жителей.

В деревне Большой Камыш, где проживают более 200 человек, установлен модульный ФАП площадью свыше 70 кв. м. Старое здание нуждалось в капитальном ремонте, однако после начала работ было принято решение заменить его новым объектом. В ФАПе предусмотрены зона для консультации фельдшера, смотровой, процедурный и прививочный кабинеты, а также холл.

Еще один модульный ФАП площадью 93 кв. м открылся в селе Харловское, где проживают около 560 человек. Ранее медпомощь оказывалась на втором этаже здания, что создавало сложности для маломобильных пациентов. Новый объект расположен на первом этаже и обеспечивает более доступный формат получения медицинской помощи.

Особенностью ФАПа в Харловском стало наличие дополнительного, четвертого модуля, в котором работает стоматологический кабинет.

«На протяжении многих лет в селе функционировал стоматологический кабинет. Мы выслушали людей и поняли, насколько важно сохранить данную медицинскую услугу здесь, поэтому пошли на согласование эксклюзивного проекта, в котором профильное подразделение размещено непосредственно в здании ФАП», — пояснил главный врач Ирбитской центральной городской больницы Александр Паньков.

Еще около 1,8 тыс. жителей смогут получать медицинскую помощь в обновленном отделении общей врачебной практики в селе Знаменское. После длительного ремонта здесь обновили помещение площадью 395 кв. м. В отделении можно будет получить консультацию врача, пройти спирографию, измерить внутриглазное давление и уровень кислорода в крови.

На ремонт ОВП направили около 20 млн руб. В учреждение поставят новое оборудование и мебель, продолжит работать стоматологический кабинет.

Развитие первичной медицинской помощи в сельских территориях остается одним из направлений реформы системы здравоохранения Свердловской области. Заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова ранее отмечала проблему доступности медицинской помощи для сельского населения и необходимость максимально приближать базовые виды помощи к месту проживания людей. В 2025 году она сообщала, что в структуре региональной службы насчитывается 578 ФАПов, включая 37 передвижных, а также 195 общих врачебных практик и 30 врачебных амбулаторий.

В структуре Ирбитской ЦГБ сейчас работают 47 ФАПов и четыре пункта общей врачебной практики. Медучреждение оказывает помощь жителям Ирбита, Ирбитского района и прикрепленных территорий Восточного управленческого округа. Комплексная модернизация Ирбитской ЦГБ позволила в 2025–2026 годах ввести в эксплуатацию почти 40 медицинских объектов.

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