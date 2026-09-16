В Ирбитском районе открыли два ФАПа и общую врачебную практику

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2026. Два модульных фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) и отделение общей врачебной практики открылись в Ирбитском районе Свердловской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе Ирбитской центральной городской больницы. Новые медицинские объекты позволят получать помощь в комфортных условиях около 2,6 тыс. жителей.

В деревне Большой Камыш, где проживают более 200 человек, установлен модульный ФАП площадью свыше 70 кв. м. Старое здание нуждалось в капитальном ремонте, однако после начала работ было принято решение заменить его новым объектом. В ФАПе предусмотрены зона для консультации фельдшера, смотровой, процедурный и прививочный кабинеты, а также холл.

Еще один модульный ФАП площадью 93 кв. м открылся в селе Харловское, где проживают около 560 человек. Ранее медпомощь оказывалась на втором этаже здания, что создавало сложности для маломобильных пациентов. Новый объект расположен на первом этаже и обеспечивает более доступный формат получения медицинской помощи.

Особенностью ФАПа в Харловском стало наличие дополнительного, четвертого модуля, в котором работает стоматологический кабинет.

«На протяжении многих лет в селе функционировал стоматологический кабинет. Мы выслушали людей и поняли, насколько важно сохранить данную медицинскую услугу здесь, поэтому пошли на согласование эксклюзивного проекта, в котором профильное подразделение размещено непосредственно в здании ФАП», — пояснил главный врач Ирбитской центральной городской больницы Александр Паньков.

Еще около 1,8 тыс. жителей смогут получать медицинскую помощь в обновленном отделении общей врачебной практики в селе Знаменское. После длительного ремонта здесь обновили помещение площадью 395 кв. м. В отделении можно будет получить консультацию врача, пройти спирографию, измерить внутриглазное давление и уровень кислорода в крови.

На ремонт ОВП направили около 20 млн руб. В учреждение поставят новое оборудование и мебель, продолжит работать стоматологический кабинет.

Развитие первичной медицинской помощи в сельских территориях остается одним из направлений реформы системы здравоохранения Свердловской области. Заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова ранее отмечала проблему доступности медицинской помощи для сельского населения и необходимость максимально приближать базовые виды помощи к месту проживания людей. В 2025 году она сообщала, что в структуре региональной службы насчитывается 578 ФАПов, включая 37 передвижных, а также 195 общих врачебных практик и 30 врачебных амбулаторий.

В структуре Ирбитской ЦГБ сейчас работают 47 ФАПов и четыре пункта общей врачебной практики. Медучреждение оказывает помощь жителям Ирбита, Ирбитского района и прикрепленных территорий Восточного управленческого округа. Комплексная модернизация Ирбитской ЦГБ позволила в 2025–2026 годах ввести в эксплуатацию почти 40 медицинских объектов.