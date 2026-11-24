УрБК, Екатеринбург, 24.11.2026. Отремонтированное отделение поликлиники начало работать в селе Глинском Режевского муниципального округа Свердловской области. Обновление медицинского учреждения позволило повысить доступность медицинской помощи для местных жителей, сообщили в департаменте информационной политики региона.

О завершении ремонта сообщил председатель комитета Законодательного собрания Свердловской области по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Зубарев после встречи с жителями села в августе 2026 года.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщал о планах после капитального ремонта открыть в Глинском больницу, которая должна объединить филиал терапевтического отделения Режевской центральной районной больницы и отделение общей врачебной практики.