Современная медицина — здоровый регион

Медицинские учреждения Свердловской области получают все больше нового оборудования, расширяют мощности и обновляют помещения для лечения пациентов. Текущий месяц не стал исключением. Модернизация затрагивает как крупные специализированные центры, так и городские больницы. Особое внимание уделяется развитию онкологической службы, оснащению операционных и повышению доступности медицинской помощи. Работа ведется в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Под контролем губернатора Свердловской области Дениса Паслера обновление здравоохранения стало одним из практических направлений развития региона. Речь идет не только о закупках для крупных медицинских центров, но и о расширении возможностей специализированной помощи, а дополнительные меры финансирования позволяют сделать медицинские услуги доступнее для жителей.

Одним из заметных направлений стало обновление Свердловского областного онкологического диспансера. Здесь не только закупают современную технику, но и увеличивают возможности подразделений, чтобы медицинская помощь оставалась доступной на фоне роста числа пациентов и объема проводимого лечения.

В частности, в диспансере установили новый плазменный низкотемпературный стерилизационный аппарат стоимостью 8 млн руб. Оборудование позволило вдвое увеличить производительность самого крупного стерилизационного отделения региона. Объем камеры составляет 200 л: за один цикл аппарат обрабатывает от 40 до 50 медицинских инструментов, в том числе эндоскопы.

Новая техника необходима в связи с увеличением объемов хирургической помощи. Технология стерилизации с использованием плазмы перекиси водорода позволяет обрабатывать инструменты, чувствительные к высоким температурам и влажности. Это особенно важно для современной хирургии, где применяется сложное оборудование, требующее специальных условий обработки. Встроенный инкубатор для биологических тестов дополнительно позволяет контролировать надежность стерилизации.

Рост нагрузки на онкологическую службу отражается и на статистике. Как ранее отмечала заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, за пять лет количество амбулаторных посещений диспансера увеличилось в 2,5 раза. Число госпитализаций выросло в 1,6 раза, а пациентов дневного стационара — в 1,5 раза. Существенно расширились и возможности дистанционного взаимодействия с пациентами: количество телемедицинских консультаций увеличилось с 5 тыс. до 78 тыс.

Параллельно в онкодиспансере завершается обновление дневного стационара противоопухолевой лекарственной терапии. О ходе работ рассказал губернатор Денис Паслер. После ремонта второго крыла площадью 450 кв. м отделение сможет принимать значительно больше пациентов.

«В августе с заместителем председателя Правительства РФ Татьяной Алексеевной Голиковой и министром здравоохранения России Михаилом Альбертовичем Мурашко мы открыли дневной стационар после ремонта, где на тот момент оборудовали 13 палат. До декабря будут оборудованы еще 14 комфортных палат, процедурный кабинет, зона отдыха для сопровождающих», — отмечал Денис Паслер в своих социальных сетях.

В результате число койко-мест увеличится с 47 до 93, а количество курсов лекарственной терапии — с 8 тыс. до 10 тыс. в год. При проектировании обновленного пространства учитывают не только медицинские требования, но и психологический комфорт пациентов: предусмотрены удобные палаты, процедурные помещения и зона отдыха для сопровождающих. Таким образом, модернизация позволяет одновременно увеличить пропускную способность отделения и улучшить условия, в которых люди проходят длительное лечение.

Развитие онкологической помощи в регионе включает и обновление технической базы. На оснащение медицинских учреждений направляются современные диагностические и лечебные комплексы. В частности, для онкологической службы предусмотрена закупка 178 единиц оборудования общей стоимостью почти 238 млн руб. В перечень входят эндоскопические комплексы, бронхоскопы, техника для хирургических вмешательств и реабилитации.

Обновление затрагивает и другие медицинские учреждения. Четыре больницы Екатеринбурга получили современные рентгеновские аппараты типа С-дуга. Оборудование поступило в центральные городские клинические больницы № 23 и № 24, ГКБ № 36 «Травматологическая» и ГКБ № 40. Такие аппараты позволяют врачам получать рентгеновское изображение непосредственно во время операции и контролировать ход вмешательства в режиме реального времени. Это расширяет возможности хирургических бригад и помогает проводить сложные манипуляции с большей точностью.

В рамках обновления операционных также сообщалось о приобретении нового оборудования для Центральной городской больницы № 20 Екатеринбурга, в том числе аппарата С-дуга и операционного стола. Оснащение позволяет создавать более современные условия для проведения хирургических вмешательств и повышать технологические возможности медицинских подразделений.

В целом в 2025–2026 годах для медицинских учреждений Свердловской области приобрели почти 4 тыс. единиц оборудования. Это часть системной работы по обновлению материально-технической базы здравоохранения. Приоритет отдается не только крупным диагностическим комплексам, но и технике, которая непосредственно используется врачами во время операций, обследований и лечения.

Закупки позволяют региону решать сразу две социально-экономические задачи: укрепить технологическую базу региональной медицины и ответить на растущую потребность жителей в качественной медицинской помощи.

Еще одно направление региональной работы — профилактика заболеваний и повышение доступности медицинских услуг. По решению Дениса Паслера за счет областного бюджета дополнительно закупили 48 тыс. доз вакцины против гриппа. Часть препарата направили в мобильные пункты вакцинации, которые начали открывать на площадках торговых центров Екатеринбурга.

Такой формат позволяет жителям пройти вакцинацию бесплатно, не обращаясь специально в поликлинику. При этом в мобильных пунктах можно сделать прививки не только против гриппа. По данным регионального Минздрава, к моменту публикации в области от гриппа привили более 810 тыс. человек. Всего регион получил свыше 1,1 млн доз вакцины для взрослых и детей в рамках Национального календаря профилактических прививок.

Мобильные пункты постепенно появляются и за пределами Екатеринбурга. Так, 31 октября пробный выезд медицинских работников запланировали в одном из торговых центров Серова. При высокой востребованности такой формат продолжат использовать.

Развитие инфраструктуры, закупка оборудования и расширение возможностей медицинских учреждений дополняют друг друга. Новая техника повышает точность диагностики и качество операций, обновленные отделения позволяют принимать больше пациентов, а профилактические программы помогают предупреждать заболевания и своевременно выявлять риски.

В Свердловской области эта работа ведется в том числе в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Как отмечал Денис Паслер, укрепление онкологической службы остается одним из системных направлений развития регионального здравоохранения. Сейчас в области работают 18 центров амбулаторной онкологической помощи, а также референсные центры лучевой и морфологической диагностики.

Модернизация медицины в регионе происходит не только за счет покупки оборудования, она дает возможность провести больше операций и обследований, быстрее получить необходимые обследования, пройти лечение в комфортных условиях и получить медицинскую помощь ближе к месту жительства. Расширение таких возможностей для пациентов становится одним из главных ориентиров обновления системы здравоохранения.

Отдельное значение имеет то, что модернизация не ограничивается одним направлением. Руководство области уделяет внимание как высокотехнологичной медицине, так и профилактике заболеваний, а региональная политика в сфере здравоохранения охватывает разные этапы заботы о здоровье — от предупреждения заболеваний до сложного хирургического лечения.