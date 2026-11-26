УрБК, Екатеринбург, 26.11.2026. Вылет 24 авиарейсов задерживается в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Время задержки составляет от 1 до 9 часов. Задерживаются рейсы в Москву, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Сочи, Новосибирск, КрасноярскТашкент (Узбекистан), Хургаду (Египет),в Дубай (ОАЭ), Казань и Шарм-эш-Шейх (Египет).

За ночь на аэродроме Кольцово выпало почти 12 см снега. Утром пресс-служба аэропорта сообщала, что из-за непогоды аэропорт не смогпринять несколько самолетов.

«В непростых метеоусловиях экипажами самолетов, следовавших в Екатеринбург из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Сочи и Шарм-Эль-Шейха, было принято решение об уходе на запасные аэродромы — в Уфу и Тюмень», — сообщили в пресс-службе.

В Кольцово обратились к пассажиром с просьбой следить за онлайн-табло.