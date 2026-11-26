УрБК, Екатеринбург, 26.11.2026. В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за обильного снегопада не смогли сесть несколько самолетов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«В непростых метеоусловиях экипажами самолетов, следовавших в Екатеринбург из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Сочи и Шарм-Эль-Шейха, было принято решение об уходе на запасные аэродромы — в Уфу и Тюмень», — сообщили в пресс-службе.

В Кольцово обратились к пассажиром с просьбой следить за онлайн-табло.