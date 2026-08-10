В Кольцово 43% рейсов имеют отклонения от расписания

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2026. 61 из 143 рейсов в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге имеют отклонения от расписания, то есть около 43% всех рейсов. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Наибольшее число рейсов перенесено на период с 15:50 до 17:00. Часть вылетов также перенесена на 11 августа, в том числе по направлениям Оренбург, Сургут, Казань и Геленджик.

Наибольшее количество задержек приходится на рейсы авиакомпании Red Wings — 18. При этом отмененных рейсов перевозчика на онлайн-табло Кольцово не указано.

Сильнее всего от корректировок расписания пострадало московское направление. Отменены шесть рейсов в Москву и обратно, еще восемь задержаны. Отмены затронули рейсы в аэропорты Шереметьево и Домодедово. На международных направлениях задержки отмечены, в частности, на рейсах в Алматы, Наманган, Тбилиси, Астану, Анталью, Баку, Ереван, Худжанд и Бишкек.

Лидером по числу отмененных рейсов стал «Аэрофлот» — восемь, в том числе три вылета из Екатеринбурга и пять прилетов в Кольцово.

Авиакомпания Red Wings перенесла время вылета нескольких рейсов из Екатеринбурга. Наиболее продолжительные задержки затронули рейсы в Уфу и Алматы. Самолет в Уфу, который должен был отправиться 9 августа в 22:20, перенесен на 12:00 10 августа. Вылет в Алматы запланирован на 13:35 вместо 01:00.

Также задерживались рейсы Red Wings в Нижний Новгород, Кемерово и Тбилиси. Рейс в Тбилиси, запланированный на 9 августа на 20:30, вылетел 10 августа в 00:07. Самолет в Кемерово отправился в 07:10 вместо 00:55.

В Red Wings сообщили, что изменение расписания связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в нескольких аэропортах Приволжского федерального округа из-за угрозы атаки беспилотников.

«В связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в нескольких аэропортах ПФО Red Wings скорректировала расписание рейсов из Екатеринбурга. Мы предоставим пассажирам напитки, питание и разместим их в гостинице за счет авиакомпании. Просим с пониманием отнестись к причинам задержек. Безопасность полетов и пассажиров — абсолютный приоритет Red Wings», — сообщили в пресс-службе перевозчика.

Актуальное время отправления и прибытия рейсов доступно на онлайн-табло аэропорта Кольцово.