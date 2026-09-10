В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за тумана задержаны рейсы

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2026. Три самолета, следовавшие в екатеринбургский аэропорт Кольцово из-за сильного тумана ушли на запасной аэродром. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

На запасной аэродром ушли самолеты, следовавшие из Новосибирска, Калининграда и Санкт-Петербурга. Кроме того, согласно онлайн-табло аэропорта, задержаны 12 рейсов: в Нижний Новгород, Краснодар, Шарм-эль-Шейх, Сургут, Калининград, Сочи, Хургаду, Новосибирск, а также по два рейса в Москву и Петербург.

«Наш аэропорт продолжает работу, однако текущие метеоусловия могут оказывать влияние на расписание авиакомпаний», — говорится в сообщении пресс-службы.