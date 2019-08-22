УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 09:36

Из-за сильного тумана два самолета сели на запасной аээродром в Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2025. Из-за сильного тумана, два рейса (из Абакана и Калининграда) совершили посадку на запасном аэродроме в аэропорту Кольцово. Об этом пишет telegram-канал аэропорта.

«Из-за сильного тумана на аэродроме экипажами самолетов из Абакана и Калининграда было принято решение уйти на запасной. Аэропорт продолжает работу, однако текущие метеоусловия могут оказывать влияние на расписание», — пишет telegram-канал.

Ранее УрБК писал, что из Кольцово из-за грозы не смогли вовремя вылететь шесть самолетов.
