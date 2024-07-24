УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 16:00

В Кольцово из-за грозы задержали вылет шести самолетов

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2025. Из Кольцово из-за грозы не смогли вовремя вылететь шесть самолетов, сообщает Telegram-канал екатеринбургского аэропорта.

Речь идет о трех бортах в Москву, а также о самолетах, которые должны были вылететь в Анталью, Калининград и Нижневартовск.

«Четыре самолета уже вылетели из Кольцово, еще два лайнера в настоящее время готовятся к вылету», — добавили представители Кольцово.

Ранее УрБК писал, что в екатеринбургском аэропорту официально открыли обновленный пункт пропуска через границу за 2,7 млрд руб.
