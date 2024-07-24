УрБК, Екатеринбург, 06.02.2025. В Кольцово не смогли приземлиться три самолета из-за блуждающего ледяного тумана, сообщает пресс-служба екатеринбургского аэропорта.«На запасной аэродром ушли рейсы, следовавшие в Екатеринбург из Худжанда, Благовещенска и Владивостока», — говорится в сообщении.Добавим, что сегодня в Екатеринбурге образовался плотный смог. Из-за этого видимость на дорогах заметно ухудшилась. Свердловская Госавтоинспекция обратилась к водителям и пешеходам с призывом соблюдать дополнительные меры безопасности.