В Кольцово не смогли приземлиться три самолета из-за блуждающего ледяного тумана

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2024. Два самолета не смогли приземлиться в Кольцово из-за грозы., сообщает Telegram-канал ...15.08.2019 В аэропорту Кольцово из-за сильного тумана произошла массовая задержка рейсов
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. В аэропорту Кольцово произошла массовая задержка рейсов, три пассажирских самолета не ...14.03.2019 Из-за ночного снегопада аэропорт Кольцово принимает рейсы, следовавшие в Челябинск
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2019. В аэропорт Кольцово прибыло шесть рейсов, которые не смогли приземлиться в Челябинске ...07.06.2016 В аэропорту Кольцово задержали вылет 13 самолетов из-за тумана
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2016. Сегодня утром из-за плотного тумана в Кольцово в Екатеринбурге не смогли приземлиться и ...08.04.2014 Более 20 самолетов не смогли приземлиться в «Домодедово» из-за тумана
В московском аэропорту «Домодедово» из-за сильного тумана не смогли принять 22 самолета, сообщает «Интерфакс» со ...