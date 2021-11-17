Госавтоинспекция предупредила о плохой видимости на 184 км автодороги «Пермь — Екатеринбург» из-за тумана

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. Свердловская Госавтоинспекция предупредила о плохой видимости на 184 км автодороги «Пермь — Екатеринбург» из-за тумана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Погодные условия на трассе в Ачитском районе ухудшились из-за тумана. В связи с этим ведомство рекомендует водителям ездить на сниженной скорости. Также Госавтоинспекция советует автомобилистам использовать противотуманные фары и соблюдать расстояние между соседствующим автотранспортом при езде по трассе.



Во время выбора места парковки следует тщательно осматривать место и избегать столкновения с другими машинами.