Госавтоинспекция предупредила о плохой видимости на 184 км автодороги «Пермь — Екатеринбург» из-за тумана

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2021. Госавтоинспекция Свердловской области предупредила водителей и пешеходов о ...16.04.2019 Госавтоинспекция Свердловской области предупредила о возможном ухудшении обстановки на дорогах из-за снега и дождя
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2019. Сегодня, 16 апреля на Среднем Урале прошел дождь и выпал снег, а ночью ожидается ...26.03.2019 Госавтоинспекция предупредила водителей о возможном осложнении дорожной обстановки на Среднем Урале из-за понижения температуры
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2019. Госавтоинспекция предупредила водителей о возможном осложнении дорожной обстановки на ...14.03.2019 Свердловская Госавтоинспекция предупредила водителей об ухудшении погодных условий
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2019. В Свердловской области началось резкое ухудшение погодных условий. В связи с этим ...14.12.2018 В Кольцово из-за сильного тумана над Екатеринбургом задержали порядка 30 рейсов
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2018. В аэропорту Кольцово сильный туман. Из-за плохой видимости самолеты не могут взлететь. ...