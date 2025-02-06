УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:38

Два рейса не смогли приземлиться в Екатеринбурге из-за непогоды

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2025. В екатеринбургском аэропорту Кольцово сегодня утром из-за тумана не смогли приземлиться два самолета. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.

Самолеты, летевшие из Москвы и Худжанда, по решению экипажей ушли на запасной аэродром. При этом на работу аэропорта, как утверждают в Кольцово, туман не повлиял.

Названия авиакомпаний, чьи рейсы были задержаны, не уточняются.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.02.2025 В Кольцово не смогли приземлиться три самолета из-за блуждающего ледяного тумана

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2025. В Кольцово не смогли приземлиться три самолета из-за блуждающего ледяного тумана, ...

15.08.2019 В аэропорту Кольцово из-за сильного тумана произошла массовая задержка рейсов

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. В аэропорту Кольцово произошла массовая задержка рейсов, три пассажирских самолета не ...

07.06.2016 В аэропорту Кольцово задержали вылет 13 самолетов из-за тумана

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2016. Сегодня утром из-за плотного тумана в Кольцово в Екатеринбурге не смогли приземлиться и ...

04.03.2015 Самолет из Хургады отправлен в Челябинск из-за тумана

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2015. В екатеринбургском аэропорту Кольцово сегодня утром из-за тумана был задержан вылет ...

08.04.2013 В аэропорту Кольцово утром из-за тумана было задержано 20 рейсов

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2013. В екатеринбургском аэропорту Кольцово утром из-за тумана было задержано 20 рейсов. ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале
Архив новостей
Сентябрь 2025 (421)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.