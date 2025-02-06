Два рейса не смогли приземлиться в Екатеринбурге из-за непогоды

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2025. В екатеринбургском аэропорту Кольцово сегодня утром из-за тумана не смогли приземлиться два самолета. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.



Самолеты, летевшие из Москвы и Худжанда, по решению экипажей ушли на запасной аэродром. При этом на работу аэропорта, как утверждают в Кольцово, туман не повлиял.



Названия авиакомпаний, чьи рейсы были задержаны, не уточняются.