Два рейса не смогли приземлиться в Екатеринбурге из-за непогоды

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2025. В Кольцово не смогли приземлиться три самолета из-за блуждающего ледяного тумана, ...15.08.2019 В аэропорту Кольцово из-за сильного тумана произошла массовая задержка рейсов
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. В аэропорту Кольцово произошла массовая задержка рейсов, три пассажирских самолета не ...07.06.2016 В аэропорту Кольцово задержали вылет 13 самолетов из-за тумана
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2016. Сегодня утром из-за плотного тумана в Кольцово в Екатеринбурге не смогли приземлиться и ...04.03.2015 Самолет из Хургады отправлен в Челябинск из-за тумана
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2015. В екатеринбургском аэропорту Кольцово сегодня утром из-за тумана был задержан вылет ...08.04.2013 В аэропорту Кольцово утром из-за тумана было задержано 20 рейсов
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2013. В екатеринбургском аэропорту Кольцово утром из-за тумана было задержано 20 рейсов. ...