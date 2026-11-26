УрБК, Екатеринбург, 26.11.2026. Участники заседания Совета неравнодушных обсудили разработку позиционирования и айдентики нового туристического бренда Екатеринбурга. Провел заседание 25 ноября временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Директор департамента общественных связей администрации Екатеринбурга Екатерина Форукшина рассказала, что исследования единого позиционирования города и визуальной системы помогли определить образ, который должен выделять Екатеринбург среди других городов и привлекать туристов. В качестве основной идеи выбрали формулу «Главное внутри», которую дополнили акцентами на разнообразии впечатлений и открытости города.

Платформа бренда разработана летом текущего года. Она определяет его суть, характер, ценности, преимущества и обещание туристам. На ее основе были подготовлены стандарты визуальной коммуникации. При этом существующие элементы городской айдентики сохраняются: официальный логотип, геральдические символы, фирменные цвета и навигационный шрифт IsetSans. К ним добавили новые инструменты для продвижения города. В их числе шрифт ShartashSlab, набор навигационных иконок, расширенная система паттернов, клейм «Главное внутри», манифест бренда и иллюстрации.

Элементы паттернов отсылают к узнаваемым объектам Екатеринбурга, например, цирку, Дому Севастьянова, Плотинке и Краснознаменной группе. Благодаря этому графические решения можно использовать на разных носителях, сохраняя связь с городом. Для туристической навигации также подготовили иллюстрации, которые помогут визуально представлять городские достопримечательности и объекты.

Новые элементы смогут применять при оформлении городских баннеров, афиш и печатных материалов, туристических информационных табличек, сувениров и мерча. Их планируют использовать и в городской среде и в цифровых коммуникациях администрации города, включая официальные страницы в социальных сетях. Разработанная система позволит добавлять элементы туристического бренда и в материалы партнеров, в том числе в афиши событий, не заменяя полностью их собственное оформление.

Отдельно проработали подход к единой визуальной системе городских департаментов и подведомственных учреждений. Уже обновили оформление «Столицы Урала», Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений, а также Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Также подготовили концепцию единой айдентики районов Екатеринбурга.

В 2027 году работу планируют продолжить: предстоит разработать коммуникационную стратегию, которая объединит продвижение города для разных целевых аудиторий и обеспечит последовательное использование туристического бренда, сообщили в департаменте информполитики горадминистрации.