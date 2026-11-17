В Екатеринбурге в рамках «Евразийской недели маркетинга» состоялся круглый стол «Бренд Екатеринбурга и его продвижение», приуроченный ко Дню основания города. Мероприятие собрало представителей администрации, бизнеса, экспертов в сфере маркетинга, туризма, ресторанного дела и развития городской среды, а также представителей СМИ.

Открывая дискуссию, основатель «Евразийской недели маркетинга» Владимир Жолобов напомнил, что тема бренда города поднимается на площадке неслучайно: еще в 2011 году были разработаны две концепции позиционирования: «город встреч и событий» и «бизнес-город». По его словам, 70% туристов, приезжающих в Екатеринбург, — это бизнес-туристы, поэтому городу важно развивать и событийную повестку, создавая новые крупные проекты в разных отраслях.

Центральным блоком стало выступление директора департамента общественных связей администрации Екатеринбурга Екатерины Форукшиной, которая подробно остановилась на реализации платформы «Главное внутри». По ее словам, туристический поток в город демонстрирует устойчивый рост: в этом году Екатеринбург вошел в тройку городов России, включая Москву и Санкт-Петербург, показавших прирост в туристическом потоке. «Мы прирастаем примерно на 200 тыс. туристов в год», — заявила Екатерина Форукшина, отметив, что город активно выбирают жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Глава департамента подчеркнула, что с 2023 года администрация стала системно заниматься маркетингом территории. На эти целипоявилась бюджетная строка, и работа была выстроена на основе больших данных и масштабных исследований. В ходе опроса более двух тыс. респондентов выяснилось, что наряду с устойчивыми стереотипами — Бажов, Ельцин, уральский рок — туристы и местные жители отмечают такие точки роста, как уральская природа в городе, компактность мегаполиса, гастрономическое разнообразие и эклектика разных эпох.

«Екатеринбург откроет тебе больше, чем ты ждешь от него, и окажется интереснее, чем ты думаешь», — сформулировала суть брендаЕкатерина Форукшина.

По ее словам, в этом году была завершена обновленная стратегия развития туризма, разработан визуал бренда — его презентация намечена на 25 ноября, а на следующий год запланировано создание коммуникационной стратегии, которая объединит все направления продвижения в едином векторе. Среди уже реализованных продуктов — туристический сайт города как единая точка сборки туристических продуктов, который постоянно дорабатывается. На следующий год планируется запустить приложение. Кроме того, администрация развивает видеоформаты, обменивается контентом с регионами и работает с въездным туристом, включая китайское направление.

Отдельное внимание Екатерина Форукшина уделила маршрутам и событийной упаковке. В год уральского рока был подготовлен тематический маршрут, связанный с плоским рок-клубом; развивается проект «Щедрый Екатеринбург», знакомящий бизнес-сообщество с городом, а также маршруты по стрит-арту. Администрация начала использовать социальную рекламу в регионах: билборды размещались в Москве и Санкт-Петербурге, в этом году к сотрудничеству подключился Китай, на следующий год ожидается продолжение работы с Белоруссией и Египтом. Развиваются и блогер-туры — в сентябре город посетила большая делегация блогеров из Китая.

Важным элементом продвижения стал главный туристско-информационный центр на Плотинке, где открыты кофейня, выставка картин и зона ремесленников, где можно будет купить изделия местных мастеров или пройти мастер-классы по изготовлению сувениров своими руками.

«На следующий год эта площадка будет местом старта многих экскурсионных программ. Коллеги могут стартовать на экскурсии от нашего центра, взять себе чашку чая, кофе и поехать уже смотреть город или нашу агломерацию», — рассказала Екатерина Форукшина.

С 1 января в ТИЦ планируется запустить бесплатный паспорт туриста — игровую механику знакомства с городом, которая будет развиваться совместно с бизнесом, гастроиндустрией и культурными объектами.

«Также мы в этом году, поскольку занимаемся взаимодействием с некоммерческим сектором, были первыми в России, кто масштабировал проект «Щедрый вторник» и стали «Щедрым Екатеринбургом». Был подготовлен маршрут «Щедрый Екатеринбург», который также знакомит и бизнес-сообщество, которое приезжает очень много жителей из Москвы, кто в этом году с нами по данному направлению взаимодействовал», — отмечает Екатерина Форкушина.

В дискуссии также приняли участие операционный директор RestaManagement (GAVI, RosyJane) Алексей Балуев, управляющий партнер Дома уральской кухни KITCHEN Анна Кузнецова, президент ГК «Пенетрон-Россия», создатель «Мариинских изб» Игорь Черноголов, эксперт в сфере культуры и архитектуры, арт-директор бара «Молодость» Александр Цариков и директор медийного агентства AMG, член совета Гильдии маркетологов Сергей Балакирев. Участники обсудили роль гастрономии, промышленности и событийной повестки в формировании образа города, а также меры для усиления его узнаваемости. В частности, были предложены проекты Года уральской кухни или реставрации части наследия уральского конструктивизма.

Подводя итоги, участники круглого стола подтвердили важность консолидации усилий власти и бизнеса для создания целостного и привлекательного образа Екатеринбурга. Как было отмечено, платформа «Главное внутри» должна раскрыть уникальный набор характеристик города — от деловой активности и промышленного наследия до гастрономической культуры и событийной насыщенности — для разных целевых аудиторий.