В Екатеринбурге состоялся круглый стол «Бренд Екатеринбурга и его продвижение»

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2026. В Екатеринбурге в рамках «Евразийской недели маркетинга» состоялся круглый стол «Бренд Екатеринбурга и его продвижение». На мероприятии были представлены представители органов власти, бизнеса и экспертов в сфере маркетинга, туризма, ресторанного дела и развития городской среды.

Встреча стала площадкой для открытого обмена мнениями о будущем позиционировании уральской столицы. Участники дискуссии обсудили ключевые направления туризма, роль гастрономии, промышленности и событийной повестки в формировании образа города, а также то, на какую аудиторию следует ориентироваться при его продвижении и какие меры необходимы для усиления узнаваемости и привлекательности Екатеринбурга.

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено реализации платформы «Главное внутри» и ее потенциалу для развития туристической привлекательности региона. Директор департамента общественных связей Екатерина Форукшина подробно остановилась на том, как эта инициатива помогает раскрыть внутренний потенциал Екатеринбурга и сформировать устойчивый интерес к городу у разных целевых аудиторий.

В дискуссии приняли участие директор «Евразийской недели маркетинга», «Евразийского ресторанного форума», Z&G Branding Владимир Жолобов, операционный директор Resta Management (GAVI, Rosy Jane) Алексей Балуев, управляющий партнер Дома уральской кухни KITCHEN Анна Кузнецова, президент ГК «Пенетрон-Россия», создатель «Мариинских изб» Игорь Черноголов, а также эксперт в сфере культуры и архитектуры, автор документальных фильмов, ведущий, журналист, арт-директор бара «Молодость» Александр Цариков, директор медийного агентства AMG, член совета гильдии маркетологов Сергей Балакирев.

У участников мероприятия была возможность задать вопросы представителям власти и бизнеса, а также высказать собственное мнение о развитии бренда Екатеринбурга. Состоявшийся круглый стол подтвердил важность консолидации усилий власти и бизнеса для создания целостного и привлекательного образа города.