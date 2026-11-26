УрБК, Москва, 26.11.2026. Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре 2026 года сократился в головом выражении на 10,5%, до 8,3 млн человек. Это следует из данных Росавиации, пишет «Интерфакс».

Пассажирооборот группы «Аэрофлот» в октябре сократился на 5,5% г/г, до 4,5 млн человек. На внутренних линиях показатель упал на 9,5%, составив 3,1 млн пассажиров, на международных вырос на 4,9%, до 1,4 млн.

По итогам 2026 года пассажиропоток российских авиакомпаний ожидается в объеме 108,5 млн человек, что на 0,3% меньше, чем годом ранее, говорилось в опубликованном Минэкономразвития макропрогнозе. Отрасль сталкивается с дефицитом и сложностями обслуживания импортной авиатехники, закрытием ряда аэропортов юга РФ. Эти факторы сдерживают темпы роста авиаперевозок, особенно на внутренних маршрутах, отмечалось в документе