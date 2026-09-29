Российские авиакомпании перевезли почти 40 млн пассажиров с мая по август

УрБ, Москва, 29.09.2026. Российские авиакомпании с мая по август 2026 года перевезли 39,5 млн пассажиров. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров 29 сентября на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«В том числе 29,6 млн пассажиров по внутренним воздушным линиям и 9,9 млн пассажиров — по международным воздушным линиям», — сказал Д. Ядров и уточнил, что авиасообщение у страны налажено с 37 иностранными государствами. Международные полеты выполняют 20 российских авиакомпаний, в Россию летают 61 иностранная авиакомпания.

Лидером остается группа компаний «Аэрофлот» с долей 53,5% — за отчетный период перевезено более 21 млн пассажиров. Средняя занятость пассажирских кресел составила 89,8%, а у авиакомпаний «Сибирь», «Смартавиа» и «Победа» этот показатель достигает 95%.

Среди внутренних направлений положительную динамику показал Уральский федеральный округ (УрФО) — рост 1,5%. В целом по стране доля рейсов в обход Москвы превысила 53%, прирост к 2025 году — 11%. Суммарный пассажиропоток аэропортов составил 79,7 млн пассажиров, рост обслуживания пассажиров иностранных авиакомпаний — плюс 11%.

Продолжают действовать три программы субсидирования: региональная — на 306 маршрутах, социальная — на 99 маршрутах, социально значимые маршруты ДФО — 39 направлений. До конца 2026 года планируется перевезти более 4,5 млн пассажиров.

В стране работает 226 аэродромов гражданской авиации. До 2030 года реконструкция и модернизация должны быть проведены не менее чем на 75 аэродромах. Уже введены в эксплуатацию аэропорты в Благовещенске, Оренбурге и Барнауле. Завершена разработка проектно-сметной документации на 35 аэродромах.

В прогнозе социально-экономического развития РФ на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, опубликованном ранее Минэкономразвития, говорится, что перевозка пассажиров воздушным транспортом по итогам 2026 года составит 108,5 млн пассажиров. Это на 0,3% меньше уровня прошлого года.