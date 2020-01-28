Новым главой Росавиации назначен Дмитрий Ядров

УрБК, Москва, 15.09.2023. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил от должности главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александра Нерадько. Новым руководителем ведомства назначен Дмитрий Ядров, сообщается в официальном Telegram-канале российского кабинета министров.



До начала работы в качестве заместителя главы Росавиации в 2019 году Дмитрий Ядров работал на различных должностях в Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ.



О причинах отставки Александра Нерадько не сообщается.