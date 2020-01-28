Новым главой Росавиации назначен Дмитрий Ядров

УрБК, Москва, 28.01.2020. Генеральным директором «Российского экологического оператора» (РЭО) назначен Илья Гудков. ...09.04.2019 Назначен новый глава Федеральной службы по труду и занятости РФ
УрБК, Москва, 09.04.2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Михаила ...19.04.2018 Дмитрий Медведев отправил в отставку заместителя руководителя Росавиации
УрБК, Москва, 19.04.2018. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя ...24.02.2015 Правительство РФ рассмотрит меры поддержки пассажирских авиаперевозок
УрБК, Москва, 24.02.2015. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проведет в Самаре совещание о мерах поддержки ...24.06.2013 Новым главой Минэкономразвития РФ назначен Алексей Улюкаев
УрБК, Москва, 24.06.2013. Президент РФ Владимир Путин освободил от должности министра экономического развития Андрея ...