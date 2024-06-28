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Сегодня, 10:58

Росавиация прогнозирует сокращение перевозок пассажиров по итогам года на 7%

УрБК, Москва, 02.07.2024. По итогам 2024 года российские авикомпании могут перевезти 98,1 млн пассажиров, что на 7% меньше уровня предыдущего года. Об этом рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров, пишет ТАСС.

Он также сообщил, что за пять месяцев 2024 года перевозки пассажиров выросли на 8%, до 40,5 млн человек.

«В августе — сентябре уже будет более точное понимание, на какую итоговую цифру пассажиропотока по итогам 2024 года выходит российская гражданская авиация», — сказал Д. Ядров.

По его мнению, итоговые цифры пассажиропотока в 2024 году во многом будут зависеть от развития ситуации с самолетами с двигателями Pratt & Whitney.
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