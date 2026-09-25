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Минэкономразвития прогнозирует сокращение авиаперевозок по итогам 2026 года

УрБК, Москва, 25.09.2026. Перевозка пассажиров воздушным транспортом по итогам 2026 года составит 108,5 млн пассажиров, это на 0,3% меньше уровня прошлого года. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов Минэкономразвития.

Пассажирооборот оценивается в 288,4 млрд пасс-км, что на 1,4% превышает уровень 2025 года. В прогнозе уточняется, что пассажиропоток авиакомпаний РФ в долгосрочной перспективе увеличится.

В 2029 году в базовом сценарии пассажирооборот составит 315,2 млрд пасс-км (+10,8% к уровню 2025 года), объем перевозок — 139,4 млн человек (+28,1%), а в консервативном варианте пассажирооборот составит 288,9 млрд пасс-км (+1,6% к уровню 2025 года), объем перевозок — 116,6 млн человек (+7,1%).

При этом объем перевозок грузов воздушным транспортом в 2029 году в базовом сценарии прогнозируется в объеме 0,46 млн т (+2,6% к уровню 2025 года), грузооборот — 1,78 млрд т-км (-0,1%). В консервативном сценарии в 2029 году объем перевозок грузов прогнозируется в объеме 0,42 млн т (-6,1% к уровню 2025 года), грузооборот — 1,64 млрд т-км (-7,9%).

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