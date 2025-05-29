Банк России готов увеличить ключевую ставку до 22%

УрБК, Москва, 03.09.2025. В Банке России подготовили сценарии изменения ключевой ставки в ближайшие годы. Вариации изложены в «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики Банка России на 2026 год и период 2027-2028 годов».



Всего подготовлены три сценария. В соответствии с дезинфляционным сценарием развития российской экономики прогнозируется снижение ключевой ставки ЦБ РФ до диапазона 10,5-11,5% к 2026 году. К 2027 году ожидается дальнейшее снижение ставки до уровня 7,5-8,5%, и аналогичный диапазон прогнозируется на 2028 год.



В случае реализации проинфляционного сценария, ключевая ставка будет находиться в диапазоне 14-16% в 2026 году. К 2027 году прогнозируется снижение ставки до уровня 10,5-11,5%, а к 2028 году — до 8,5–9,5%.



При рисковом сценарии развития экономической ситуации регулятор допускает возможность стабилизации ключевой ставки на уровне 16-18% к 2026 году. В 2027 году возможно дальнейшее повышение ставки до диапазона 18-22%, после чего в 2028 году прогнозируется ее снижение до уровня 10-11%.