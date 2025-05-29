Банк России готов увеличить ключевую ставку до 22%

УрБК, Москва, 29.05.2025. Аналитики понизили прогноз по инфляции на 2026 год до 4,6%. На текущий год прогноз сохранился ...05.05.2025 Номинальные зарплаты россиян к 2028 году вырастут в полтора раза
УрБК, Москва, 05.05.2025. Предполагаемый рост среднемесячных номинальных зарплат в России к 2028 году в базовом ...13.03.2025 Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по инфляции и росту ВВП на 2025 год
УрБК, Москва, 13.03.2025. Аналитики повысили прогноз по инфляции и росту ВВП в России на 2025 год. Такие данные следуют ...29.08.2024 В базовом сценарии ЦБ РФ до конца 2027 года не предусмотрена отмена санкций
УрБК, Москва, 29.08.2024. Согласно базовому сценарию Банка России, до конца 2027 года не ожидается значительное ...04.07.2024 Ставки акцизов на крепкий алкоголь в РФ в 2025 году планируют проиндексировать на 4,7%
УрБК, Москва, 04.07.2024. Ставки акцизов на крепкий алкоголь в РФ в 2025 году планируют проиндексировать на 4,7%. Это ...