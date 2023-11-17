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Сегодня, 10:04

В консервативном сценарии Минэкономики ВВП РФ в 2024 году окажется на 1,5 трлн рублей меньше, чем в базовом

УрБК, Москва, 27.04.2024. Помимо базового варианта макроэкономического прогноза развития экономики РФ до 2027 года, Минэкономики представило и консервативный прогноз, который исходит из неблагоприятных факторов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«В консервативном сценарии номинальный ВВП в 2024 году будет на 1,5 трлн руб. меньше, чем в базовом, в 2027 — уже на 5,6 трлн руб. Это уменьшает возможности перераспределять его в пользу бюджетного стимулирования внутреннего спроса. Реальный рост экономики в 2024 году по этому варианту снижен до 2,2% с базовых 2,8%», — пишет издание.

В 2024 и 2025 годах инфляция согласно консервативному сценарию прогнозируется на уровне 6% и 4,4% (5,1% и 4% в базовом сценарии).
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