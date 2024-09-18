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Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по инфляции и росту ВВП на 2025 год

УрБК, Москва, 13.03.2025. Аналитики повысили прогноз по инфляции и росту ВВП в России на 2025 год. Такие данные следуют из макроэкономического опроса ЦБ, опубликованного на официальном сайте регулятора.

По сравнению с данными февральского опроса, прогноз по инфляции повышен до 7% (+0,2 п. п.). Возвращение к целевому значению около 4% ожидается к 2027 году.

Прогноз роста ВВП в нынешнем году улучшен до 1,7% (+0,1 п. п. к февралю), в 2026 году — до 1,8% (+ 0,1 п. п.). Прогноз на 2027 год не изменился, оставшись на уровне 2%. Ожидаемый прирост ВВП с 2021 по 2027 годы должен составит +12,5%, против +11,9% в февральском опросе.

Ожидания по ключевой ставке снизились до 20,1% годовых (-0,4 п. п.) в 2025 году, до 14,3% (-0,7 п. п.) в 2026 году и до 10% (-0,4 п. п.) в 2027 году.

Помимо этого, ожидается рост безработицы до 2,6% в 2025 году, до 2,7% в 2026 году и до 3% в 2027 году (+0,1 п. п. на всем горизонте прогнозов). Прогнозы по росту номинальной заработной платы улучшились на 0,1 п. п. в 2025 и 2026 годах до 12,6% и 8,1% соответственно. В 2027 году ожидается снижение темпов роста зарплат до 7% (-0,1 п. п. к предыдущему прогнозу).

Средний курс доллара ожидается на уровне 98,5 руб. в 2025 году, 104 руб. в 2026 году и 107 руб. в 2027 году. Укрепление рубля прогнозируется на 3,1-5,9% выше, чем в февральском опросе на всем прогнозном горизонте.
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