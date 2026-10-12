Пассажиропоток «Аэрофлота» падает четвертый месяц подряд

УрБК, Москва, 12.10.2026. Пассажиропоток группы «Аэрофлот» в сентябре 2026 года сократился на 4,2% в сравнении с сентябрем 2025 года, до 4,8 млн чел. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

На внутренних линиях показатель упал на 9,7%, составив 3,5 млн пассажиров, на международных — вырос на 13,6%, до 1,3 млн. Отрицательный пассажиропоток группы фиксируется четвертый месяц подряд: в августе падение было на уровне 1,3% год к году, в июле — 0,6%, в июне — 4,3%. С января по май перевозки росли в диапазоне от 0,1 до 4,7%. Пассажирооборот группы в сентябре снизился на 0,4%, предельный — на 0,6%.

Авиакомпания перевезла в сентябре 2,5 млн пассажиров, что на 4,6% меньше, чем годом ранее: внутри страны трафик составил 1,5 млн (-15,5%), зарубежный — 1 млн (+18,9%). Пассажирооборот увеличился на 0,2%, предельный — сократился на 1%, а занятость кресел выросла на 1,1 п. п., до 90% на фоне роста показателя на международных линиях на 2,5 п. п., до 89,6%.

За девять месяцев общий пассажиропоток группы достиг 42,2 млн человек, что на 0,6% меньше, чем годом ранее. На внутренних линиях отправлено 31,1 млн человек (-4,6%), на международных — 11,1 млн (+12,9%). Пассажирооборот вырос на 4%, предельный — на 2,3%. Занятость кресел составила 91,4% (+1,5 п. п.). По итогам текущего года группа рассчитывает перевезти пассажиров в объеме не меньшем, чем в 2025 году — 55,3 млн человек.