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11 августа 202616:50

Пассажиропоток авиакомпании «Аэрофлот» в июле снизился

УрБК, Москва, 11.08.2026. Пассажиропоток группы «Аэрофлот» в июле 2026 года снизился на 0,6% к июлю 2025 года, до 5,7 млн человек. Это следует из отчета авиационной группы.

На внутренних линиях трафик упал на 6,1%, составив 4,3 млн пассажиров, на международных — вырос на 20,8%, до 1,4 млн. Пассажирооборот группы поднялся на 3,7%, предельный — на 2,3%.

Авиакомпания «Аэрофлот» перевезла в июле 2,9 млн пассажиров, что на 2,2% меньше, чем годом ранее: внутри страны трафик составил 1,8 млн (-13,4%), зарубежный — 1 млн (+25,6%). Пассажирооборот увеличился на 3,4%.

За семь месяцев 2026 г. общий пассажиропоток группы достиг 31,7 млн человек, что на 0,1% больше, чем годом ранее. На внутренних линиях отправлено 23,4 млн человек (-3,5%), на международных — 8,3 млн (+11,9%).«Аэрофлот» — авиационная группа, которая объединяет одноименную авиакомпанию, «Победу» и «Россию».

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