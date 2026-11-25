УрБК, Екатеринбург, 25.11.2026. Помещения для установки аппарата ОФЭКТ-КТ готовят в Нижнетагильском филиале Свердловского областного онкологического диспансера. Оборудование позволит проводить до 5 тыс. исследований в год, сообщила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Аппарат предназначен не только для онкологических пациентов. Исследования с его помощью позволяют диагностировать заболевания щитовидной и паращитовидных желез, почек, оценивать работу сердечной мышцы и лимфатической системы. В онкологии оборудование применяют для определения распространенности опухоли, выявления метастазов и оценки результатов лечения.

Новый аппарат позволит жителям Горнозаводского и Северного округов проходить сложные исследования в Нижнем Тагиле, без поездок в Екатеринбург. Его стоимость составляет почти 42 млн руб. Оборудование приобретают в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Сейчас в помещениях уже проведены демонтажные работы, строители усиливают перекрытия под аппарат весом около четырёх тонн. Прикрепляю вам фото со стройки, на котором визуализировано это массивное оборудование», — рассказала Татьяна Савинова.

Ремонт планируют завершить к февралю 2027 года. Поставку оборудования ожидают в марте, пусконаладочные работы — в апреле. После их завершения в филиале смогут принимать первых пациентов.