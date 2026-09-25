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Вчера16:40

III Уральский форум онкологических пациентов открылся в Екатеринбурге

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2026. III Уральский форум онкологических пациентов открылся в Екатеринбурге. В мероприятии участвуют врачи, пациенты, их родственники и общественные деятели. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Форум 25 сентября открыла заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова. В течение дня проходят лекции и мастер-классы с профильными специалистами. Участники обсуждают раннюю диагностику и лечение опухолей желудочно-кишечного тракта, предраковые состояния и опухолевые заболевания шейки матки, онкодерматологию, возможности онкологического скрининга в рамках диспансеризации, лечение злокачественных новообразований у детей и другие темы.

«Сегодня здесь открытый, честный разговор, который нам позволит увидеть новые векторы для своей работы. За последние годы у нас существенно расширилась структура онкологической службы. Например, число амбулаторных посещений за 5 лет увеличилось в 2,5 раза, при этом количество телемедицинских консультаций выросло с 5 тысяч до 78 тысяч — это очень важная для пациентов возможность, которая позволяет избежать лишних поездок без снижения доступности медицинской помощи. Число госпитализаций за это время увеличилось в 1,6 раза, а в дневном стационаре — в 1,5 раза», — сказала Т. Савинова.

По словам главного врача Свердловского областного онкологического диспансера Евгения Киселева, регион направил 5,2 млрд руб. на приобретение таблетированной таргетной терапии для онкологических пациентов.

«Мы в своей работе чувствуем огромную поддержку со стороны руководства Свердловской области. Осуществляются беспрецедентные вложения в лекарственную терапию для наших пациентов: благодаря поддержке губернатора Дениса Владимировича Паслера и правительства региона выделено 5,2 миллиарда рублей на приобретение таблетированной таргетной терапии. Это наиболее эффективный вид лечения, который продлевает жизнь пациентов на годы и даже десятилетия», — подчеркнул Е. Киселев.

Посетители форума могут пройти обследование для раннего выявления опухолей молочной железы и новообразований кожи. Также предусмотрена секция с выступлениями пациентов, завершивших противоопухолевое лечение.

«Одной из ключевых задач нашего мероприятия является создание открытого диалога между медицинским сообществом и теми, кто столкнулся с диагнозом лично. Доступ к информации из первых уст и эмоциональная поддержка играют большую роль в настрое пациента на успешное лечение. В рамках сессий обсудят и разъяснят слушателям не только нюансы противоопухолевой терапии, но и вопросы реабилитации, возвращения к полноценной жизни после завершения курса терапии», — сообщила председатель регионального отделения ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй», организатор мероприятия Надежда Собина.

Форум поддерживают федеральные и региональные эксперты, в том числе президент Всероссийской общественной организации Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, руководитель территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области Наталья Зильбер и заместитель директора по медико-экспертной работе ТФОМС Свердловской области Дмитрий Третьяков.

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