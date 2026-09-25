УрБК, Екатеринбург, 25.09.2026. III Уральский форум онкологических пациентов открылся в Екатеринбурге. В мероприятии участвуют врачи, пациенты, их родственники и общественные деятели. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.



Форум 25 сентября открыла заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова. В течение дня проходят лекции и мастер-классы с профильными специалистами. Участники обсуждают раннюю диагностику и лечение опухолей желудочно-кишечного тракта, предраковые состояния и опухолевые заболевания шейки матки, онкодерматологию, возможности онкологического скрининга в рамках диспансеризации, лечение злокачественных новообразований у детей и другие темы.



«Сегодня здесь открытый, честный разговор, который нам позволит увидеть новые векторы для своей работы. За последние годы у нас существенно расширилась структура онкологической службы. Например, число амбулаторных посещений за 5 лет увеличилось в 2,5 раза, при этом количество телемедицинских консультаций выросло с 5 тысяч до 78 тысяч — это очень важная для пациентов возможность, которая позволяет избежать лишних поездок без снижения доступности медицинской помощи. Число госпитализаций за это время увеличилось в 1,6 раза, а в дневном стационаре — в 1,5 раза», — сказала Т. Савинова.



По словам главного врача Свердловского областного онкологического диспансера Евгения Киселева, регион направил 5,2 млрд руб. на приобретение таблетированной таргетной терапии для онкологических пациентов.



«Мы в своей работе чувствуем огромную поддержку со стороны руководства Свердловской области. Осуществляются беспрецедентные вложения в лекарственную терапию для наших пациентов: благодаря поддержке губернатора Дениса Владимировича Паслера и правительства региона выделено 5,2 миллиарда рублей на приобретение таблетированной таргетной терапии. Это наиболее эффективный вид лечения, который продлевает жизнь пациентов на годы и даже десятилетия», — подчеркнул Е. Киселев.



Посетители форума могут пройти обследование для раннего выявления опухолей молочной железы и новообразований кожи. Также предусмотрена секция с выступлениями пациентов, завершивших противоопухолевое лечение.



«Одной из ключевых задач нашего мероприятия является создание открытого диалога между медицинским сообществом и теми, кто столкнулся с диагнозом лично. Доступ к информации из первых уст и эмоциональная поддержка играют большую роль в настрое пациента на успешное лечение. В рамках сессий обсудят и разъяснят слушателям не только нюансы противоопухолевой терапии, но и вопросы реабилитации, возвращения к полноценной жизни после завершения курса терапии», — сообщила председатель регионального отделения ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй», организатор мероприятия Надежда Собина.



Форум поддерживают федеральные и региональные эксперты, в том числе президент Всероссийской общественной организации Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, руководитель территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области Наталья Зильбер и заместитель директора по медико-экспертной работе ТФОМС Свердловской области Дмитрий Третьяков.