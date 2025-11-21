Забота о рождаемости в Свердловской области

Заместитель губернатора-министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова провела открытый диалог с жителями региона, подробно осветив ключевые направления развития системы здравоохранения. Главной темой обсуждения стала комплексная забота о рождаемости и здоровье матери и ребенка, что находит свое практическое выражение в системной работе по модернизации и оптимизации акушерской службы.

Первые вопросы были посвящены изменениям в работе роддомов в Свердловской области. Татьяна Савинова заверила свердловчан, что речь идет не о тотальном закрытии роддомов в регионах. Напротив, проводится их плановая и продуманная трансформация в современные угрентные залы. Это решение продиктовано интересами безопасности рожениц и их детей. В небольших учреждениях первого уровня, где рождается всего 1% детей, крайне низкая нагрузка не позволяет медицинскому персоналу поддерживать постоянную высокую профессиональную квалификацию.

Маршрутизация беременных с возможными осложнениями в более оснащенные стационары второго уровня (районные больницы) и перинатальные центры третьего уровня, где принимают 47% и 52% родов соответственно, является более безопасной и современной практикой. Именно такой системный подход напрямую способствует снижению младенческой смертности. Благодаря выстроенной работе всех звеньев Свердловская область достигла рекордно низкого для региона показателя — 3,3 случая на 1 тыс. новорожденных. Для усиления доступности экстренной помощи до конца 2025 года количество угрентных залов в регионе будет увеличено с 18 до 28.

Отдельно министр сообщила о позитивных перспективах практического использования освобождающихся мощностей. Ярким примером служит ситуация в Екатеринбурге со зданием роддома в районе Химмаш, которое, по словам Татьяны Савиновой, технологически не соответствует современным строгим требованиям безопасности для родовспоможения. Уже в декабре текущего года начнется его переоборудование для нужд областного онкологического диспансера.

На улице Дагестанской будет развернут современный хирургический стационар, включающий отделения онкогинекологии, маммологии и абдоминальной хирургии. Это решение объясняется объективным ростом уровня выявляемости онкологических заболеваний и острой потребностью в расширении мощностей для оказания высокотехнологичной помощи пациентам. При этом сильный и профессиональный коллектив роддома на Химмаше будет сохранен и трудоустроен в другие медучреждения, в первую очередь в перинатальный центр на Комвузовской.

«В роддоме на Химмаше замечательный коллектив, это один из старейших роддомов с сильными традициями, но сегодня требования к роддомам ужесточаются. Главным является безопасность, и с этой точки зрения роддом не отвечает качеству и безопасности. Мы не можем рисковать ни одной женщиной, ни одним ребенком. А сегодня это риск», — объяснила министр здравоохранения региона.

В целом в Свердловской области планируют изменить формат работы ряда родильных домов. Татьяна Савинова уточнила, что речь идет о роддомах с минимальным набором оборудования для приема родов, где даже не предусмотрено круглосуточное наблюдение за роженицами. В качестве примера она привела Североуральск, где вместо полноценного роддома уже функционирует родильный (ургентный) зал.

По словам министра, в Североуральске всего восемь женщин смогут рожать в таком зале по медицинским показаниям. Остальных беременных будут направлять в Красноуральск, где функционирует полноценный перинатальный центр.

В настоящее время в Свердловской области действует 18 ургентных залов. Планируется, что в ближайшее время на базе существующих родильных домов будет открыто еще десять таких залов. Изменение статуса учреждений будет осуществляться после проверки их соответствия федеральному законодательству.

Значительное внимание в ходе прямой линии было уделено конкретным шагам по улучшению работы первичного звена здравоохранения. На примере одной из поликлиник в уральской столице Татьяна Савинова наглядно показала новый подход к оптимизации процессов записи ко врачам и сокращению времени ожидания приема. Министр лично протестировала работу учреждения, выявив организационные проблемы. В их число вошли длительная запись к терапевту и несогласованность в расписании. Для системного решения вопроса доступности первичной помощи Минздрав РФ активно внедряет современные цифровые инструменты контроля.

Один из них — специальный чат-бот, который в режиме реального времени фиксирует и оценивает дозвон до регистратур поликлиник в пиковые утренние часы. Результаты в виде наглядной цветовой индикации, например, «зеленый» — ответ до одной минуты, а «розовый» — от двух до пяти, регулярно доводится до главных врачей для оперативного реагирования и принятия управленческих решений. Эта мера нацелена на улучшение качества обслуживания пациентов на стартовом этапе их взаимодействия с системой здравоохранения.

Подводя итоги прямой линии, уместно процитировать позицию губернатора Свердловской области Дениса Паслера: «Здравоохранение — отрасль, которая развивается стремительно, и здесь важно идти в ногу со временем. Наши медики осваивают современные методы лечения, а мы продолжаем укреплять инфраструктуру региональной медицины высокотехнологичным оборудованием».

Озвученные в эфире инициативы — наглядное подтверждение этому последовательному курсу, демонстрирующее комплексный и поступательный подход к развитию всей системы здравоохранения в регионе.