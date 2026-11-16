Новую методику лечения пациентов с раком легких успешно внедрили в Свердловском областном онкодиспансере

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2026. Специалисты Свердловского областного онкологического диспансера успешно применяют новую методику комбинированной терапии пациентов с третьей стадией опухолей легкого и генетической мутацией PD-L1, недавно внедренную в клинические рекомендации Министерства здравоохранения РФ.

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что данная методика включает комбинированную лекарственную и иммунотерапию до и после хирургического вмешательства. Такой алгоритм позволяет оказывать помощь с большей эффективностью и меньшими рисками.

«Персонализированный подход, основанный на молекулярно-генетическом профиле опухоли, становится новым стандартом в борьбе с онкологическими заболеваниями, позволяя добиваться более высоких показателей выживаемости и качества жизни после перенесенного вмешательства. Особенность хирургического лечения таких пациентов в том, что на фоне проведения предоперационной лекарственной терапии структура тканей и сосудов легкого истончается, поэтому вмешательство нужно провести ювелирно. Выбор делают в пользу видеоторакоскопической (малотравматичной) резекции», — пояснил заведующий отделением торакальной онкологии СООД Максим Руденко.

Для демонстрации этой хирургической методики в Екатеринбург приезжал руководитель центра торакальной хирургии Клинической больницы № 122 им. Л.Г. Соколова (Санкт-Петербург), д.м.н., профессор кафедры госпитальной хирургии медицинского факультета СПбГУ Вадим Пищик. На операции ему ассистировал врач-онколог, торакальный хирург Свердловского областного онкологического диспансера Роман Каменев.

В ходе вмешательства врачи подтвердили успешное проведение этапа предоперационного лекарственного лечения пациента: опухоль в бронхе значительно уменьшилась. Это позволило хирургам эффективно и малотравматично удалить новообразование, сохранив жизненно важные функции легких. После операции пациент уже восстановился и проходит следующий курс химиоиммунотерапии.

«Обмен опытом между ведущими федеральными центрами и региональными клиниками позволяет не только повысить квалификацию профильных специалистов в территориях, но и существенно расширить доступность высокотехнологичной медицинской помощи для пациентов в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»», — сообщили в пресс-службе минздрава региона.