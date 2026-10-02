Время ожидания операции в онкодиспансере Екатеринбурга сократится до семи дней

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2026. Время ожидания операции в Свердловском областном онкологическом диспансере после открытия нового хирургического корпуса в Екатеринбурге сократится до семи дней. Об этом сообщила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Новый хирургический корпус онкодиспансера на ул. Дагестанской посетила Татьяна Савинова. На ремонт и оснащение здания было направлено 104 млн руб. Первые операции в корпусе запланированы на 5 октября.

«Отрадно, что во втором полугодии 2026 года мы впервые за долгое время получили тенденцию к снижению смертности от онкологических заболеваний. Для нас самое главное, чтобы онкопатологии не были приговором, а были заболеванием, с которым можно и нужно работать», — подчеркнула Татьяна Савинова.

Новый корпус площадью 7 тыс. кв. м включает четыре профильных отделения: онкоурологии, онкогинекологии, опухолей молочной железы и желудочно-кишечного тракта. До конца года планируется открыть также эндоскопическое и абдоминальное отделения.

В корпусе оборудованы восемь операционных, четыре из них оснащены 3D-лапароскопическими стойками для проведения малотравматичных и высокотехнологичных вмешательств. Также оборудованы палаты с новой мебелью, индивидуальными санузлами и душевыми, ординаторские и комнаты отдыха для медицинского персонала.

Мощность нового корпуса составит около 3,5 тыс. операций в год. Общая хирургическая мощность Свердловского областного онкологического диспансера после его ввода вырастет до 32 тыс. операций в год. В 2025 году в учреждении провели около 28 тыс. операций.

Открытие нового корпуса позволит увеличить хирургические мощности диспансера на фоне роста числа пациентов с онкологическими заболеваниями и сократить сроки ожидания оперативного лечения до семи дней.