Проверка федерального уровня

13 августа Свердловскую область с рабочим визитом посетили заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Вместе с губернатором Денисом Паслером они побывали на нескольких объектах здравоохранения, модернизированных или созданных в регионе в текущем году.

«В Свердловской области мы отмечаем, например, достаточно высокий уровень сердечно-сосудистых заболеваний, и это направление крайне важно для того, чтобы на ранних стадиях их профилактировать. Рекомендации очень часто включают в себя не только лекарственную терапию, но и советы по коррекции образа жизни, например, по видам физической нагрузки, образу питания. Эти подходы и являются ключевыми для формирования здорового долголетия», — сказал Михаил Мурашко.

Первым пунктом программы стал Центр медицины здорового долголетия, открытый на базе Свердловской областной больницы № 2 в Екатеринбурге. Это первое подобное учреждение в регионе. На площади порядка 500 кв. м размещено 20 единиц оборудования: системы оценки биологического возраста, когнитивного здоровья, аппараты для оксигенотерапии, криотерапии, баротерапии, флоатинга, высокоинтенсивной магнитной стимуляции. Центр не является поликлиникой в привычном понимании. Здесь сосредоточены скрининги и раннее выявление возраст-ассоциированных заболеваний, программы физической активности, когнитивные тренировки, работа с питанием, психологическая поддержка, социальные активности. Оснащение профинансировано по модели смешанного финансирования, в том числе за счет компании «Сима-Ленд». Татьяна Голикова напомнила, что с 1 января 2027 года данная модель должна быть реализована во всех регионах страны. 2026 год, по ее словам, является переходным. Услуги центра включены в программу государственных гарантий. Следующий такой центр планируется открыть в Первоуральске.

Далее делегация посетила Городскую клиническую больницу № 40. Здесь была представлена работа системы триаж в приемном отделении и открыты родовые залы с салютогенным дизайном. ГКБ № 40 — крупнейшее многопрофильное учреждение, в структуру которого входят восемь лечебно-диагностических корпусов, включая родильный дом, где ежегодно проходит около шести тыс. родов. Здание роддома построено в середине 1970-х годов, реконструировалось в начале 2000-х. В 2026 году в родовых залах выполнен капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и механизма государственно-частного партнерства. Большую часть расходов взяли на себя Фонд святой Екатерины и группа компаний «Сима-Ленд». Обновлены семь родовых палат, помещение для отдыха персонала, комната выписки. За счет областного бюджета закуплено 87 единиц медицинской техники и мебели на сумму более 19 млн руб.

Следующим объектом стало новое отделение дневного стационара противоопухолевой лекарственной терапии Свердловского областного онкологического диспансера, расположенное на базе Свердловского госпиталя для ветеранов войн. Наращивание мощностей потребовалось в связи с ростом числа пациентов с ранними стадиями онкозаболеваний, проходящих химиотерапию. Площадь отремонтированных помещений — около 500 кв. м. В отделении ежедневно получают лекарственную терапию более 50 человек. Работы выполнены при содействии Фонда святой Екатерины и компании «Сима-Ленд». За 2025 год в онкодиспансере выполнено более 28 тыс. операций, проведено свыше 30 тыс. курсов лекарственной терапии и 10 тыс. курсов лучевой терапии.

«Сейчас важно настроить эффективную работу центра, сделать так, чтобы он привлек жителей Свердловской области. Этот центр — один из элементов системы народосбережения в регионе. И все имеющиеся у нас инструменты формирования культуры здорового образа жизни, системы профилактики и ранней диагностики мы будем объединять, чтобы решить задачу увеличения продолжительности жизни, роста количества семей, в том числе многодетных», — сказал Денис Паслер.

Также заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова встретилась с легендарным врачом Семеном Спектором, чтобы поблагодарить его за вклад в развитие медицины. Встреча вице-премьера России, министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и губернатора Свердловской области Дениса Паслера с Семеном Спектором состоялась в ходе посещения ими Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн.

«Мы пришли, чтобы еще раз выразить вам свою сердечную благодарность за то, что вы на протяжении всей своей жизни делали и продолжаете делать. Хотели бы вас еще раз поздравить с высоким званием, которое вам вручил Президент страны — званием Героя труда. Это очень важное звание, и это еще раз подчеркивает, насколько то, что вы делали и делаете, важно не только для вас как для профессионала, но и для страны», — сказала Татьяна Голикова.

Награда, подтверждающие высшую степень отличия за заслуги перед государством и народом, была вручена Семену Спектору в июне.

«Все годы в госпитале я работал в родном и любимом для меня учреждении и я знал, для кого я это делаю. Я госпиталь этот люблю как родную свою жизненную деталь, роднее его для меня нет. И я счастлив в этом», — отметил Семен Спектор.

Глава федерального Минздрава Михаил Мурашко во время встречи вручил Семену Спектору значимую ведомственную награду — медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением».

Денис Паслер напомнил, что в прошлом году в регионе построили заново и отремонтировали 156 медицинских организаций, открыли семь поликлиник, закупили 189 автомобилей скорой помощи. В текущем году закупается еще более 100 машин, по области появляются порядка 124 объектов. В регионе работают 48 кабинетов и 54 отделения профилактической медицины, 18 центров здоровья. В октябре в Свердловской области пройдет XVIII Уральский конгресс по здоровому образу жизни и медицине здорового долголетия.

«В регионе у нас много совместных программ — федеральных, региональных. Я напомню, что в прошлом году мы построили заново и отремонтировали 156 медицинских организаций. Открыли семь больших поликлиник по всему региону. Купили 189 автомобилей скорой помощи, в этом году еще более 100 закупаем. Порядка 124 объектов появляются по всей области. Равномерно приводим в порядок помещения, которые старые, требуют ремонта. Самое главное, что появляются новые современные объекты. Задач стоит много, и мы обязательно при помощи коллег из федерального центра будем их решать на благо региона», — сказал Денис Паслер.