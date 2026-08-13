Татьяна Голикова и Михаил Мурашко оценили работу первого на Урале центра здорового долголетия

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер представил заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко первый на Урале Центр медицины здорового долголетия. Он создан на базе Свердловской областной больницы № 2 для развития профилактической и превентивной медицины, сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Мировой тренд — это медицина здорового долголетия. Президент страны поставил перед нами задачу повысить ожидаемую продолжительность именно здоровой жизни», — сказала Т. Голикова.

По ее словам, центры медицины здорового долголетия должны работать с предрисками заболеваний, помогать выявлять их на ранних стадиях и формировать у здоровых людей привычку регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. При необходимости пациентов будут направлять на более углубленное обследование.

Центр в Екатеринбурге разместился на площади около 500 кв. м. Здесь установлено 20 единиц оборудования, в том числе системы для оценки биологического возраста и когнитивного здоровья, а также аппараты для оксигенотерапии, криотерапии, баротерапии, флоатинга и высокоинтенсивной магнитной стимуляции.

«В Свердловской области мы отмечаем, например, достаточно высокий уровень сердечно-сосудистых заболеваний, и это направление крайне важно для того, чтобы на ранних стадиях их профилактировать. Рекомендации очень часто включают в себя не только лекарственную терапию, но и советы по коррекции образа жизни, например, по видам физической нагрузки, образу питания. Эти подходы и являются ключевыми для формирования здорового долголетия», — отметил М. Мурашко.

По его словам, профилактика предполагает не только лекарственную терапию, но и коррекцию образа жизни, включая физическую активность и питание.

Центр создан с использованием смешанного финансирования, в том числе при поддержке компании «Сима-Ленд». На его базе планируется проводить образовательные программы о здоровом образе жизни и питании, лекции и выставки, посвященные формированию полезных привычек.

«Сейчас важно настроить эффективную работу центра, сделать так, чтобы он привлек жителей Свердловской области. Этот центр — один из элементов системы народосбережения в регионе», — сказал Д. Паслер.

В дальнейшем на территории Свердловской областной больницы № 2 планируется создать терапевтический сад для психологической и физической реабилитации пациентов. За последние полгода в медучреждении прошла масштабная модернизация.

Еще один Центр медицины здорового долголетия планируется открыть в Первоуральске. Сейчас в Свердловской области работают 48 кабинетов и 54 отделения профилактической медицины, а также 18 центров здоровья.

Необходимость создания центров медицины здорового долголетия Голикова отмечала в июле на международном форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия». С 1 января 2027 года соответствующую модель планируется реализовать во всех регионах России.