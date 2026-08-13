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13 августа 202618:10

Татьяна Голикова и Михаил Мурашко оценили работу первого на Урале центра здорового долголетия

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер представил заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко первый на Урале Центр медицины здорового долголетия. Он создан на базе Свердловской областной больницы №  2 для развития профилактической и превентивной медицины, сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Мировой тренд — это медицина здорового долголетия. Президент страны поставил перед нами задачу повысить ожидаемую продолжительность именно здоровой жизни», — сказала Т. Голикова.

По ее словам, центры медицины здорового долголетия должны работать с предрисками заболеваний, помогать выявлять их на ранних стадиях и формировать у здоровых людей привычку регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. При необходимости пациентов будут направлять на более углубленное обследование.

Центр в Екатеринбурге разместился на площади около 500 кв. м. Здесь установлено 20 единиц оборудования, в том числе системы для оценки биологического возраста и когнитивного здоровья, а также аппараты для оксигенотерапии, криотерапии, баротерапии, флоатинга и высокоинтенсивной магнитной стимуляции.

«В Свердловской области мы отмечаем, например, достаточно высокий уровень сердечно-сосудистых заболеваний, и это направление крайне важно для того, чтобы на ранних стадиях их профилактировать. Рекомендации очень часто включают в себя не только лекарственную терапию, но и советы по коррекции образа жизни, например, по видам физической нагрузки, образу питания. Эти подходы и являются ключевыми для формирования здорового долголетия», — отметил М. Мурашко.

По его словам, профилактика предполагает не только лекарственную терапию, но и коррекцию образа жизни, включая физическую активность и питание.

Центр создан с использованием смешанного финансирования, в том числе при поддержке компании «Сима-Ленд». На его базе планируется проводить образовательные программы о здоровом образе жизни и питании, лекции и выставки, посвященные формированию полезных привычек.

«Сейчас важно настроить эффективную работу центра, сделать так, чтобы он привлек жителей Свердловской области. Этот центр — один из элементов системы народосбережения в регионе», — сказал Д. Паслер.

В дальнейшем на территории Свердловской областной больницы № 2 планируется создать терапевтический сад для психологической и физической реабилитации пациентов. За последние полгода в медучреждении прошла масштабная модернизация.

Еще один Центр медицины здорового долголетия планируется открыть в Первоуральске. Сейчас в Свердловской области работают 48 кабинетов и 54 отделения профилактической медицины, а также 18 центров здоровья.

Необходимость создания центров медицины здорового долголетия Голикова отмечала в июле на международном форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия». С 1 января 2027 года соответствующую модель планируется реализовать во всех регионах России.

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13 августа 202619:23

В Екатеринбург прибыли вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2026. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыли в Свердловскую область с рабочим визитом. Они посетят несколько объектов здравоохранения, модернизированных или созданных в регионе в 2026 году, сообщил губернатор Денис Паслер. Одним из объектов станет первый в Свердловской области Центр медицины здорового долголетия. Его откроют на базе Свердловской областной больницы № 2 в Екатеринбурге. «Достижение всех целей народосбережения возможно только при качественно выстроенной системе здравоохранения.