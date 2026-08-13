В Екатеринбург прибыли вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2026. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыли в Свердловскую область с рабочим визитом. Они посетят несколько объектов здравоохранения, модернизированных или созданных в регионе в 2026 году, сообщил губернатор Денис Паслер.

Одним из объектов станет первый в Свердловской области Центр медицины здорового долголетия. Его откроют на базе Свердловской областной больницы № 2 в Екатеринбурге.

«Достижение всех целей народосбережения возможно только при качественно выстроенной системе здравоохранения. Превентивная медицина и профилактика – важные направления, которые мы наравне с другими развиваем в регионе», — написал Д. Паслер в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, в регионе создается инфраструктура для предупреждения заболеваний, сохранения здоровья и повышения качества жизни. Сейчас в Свердловской области работают 48 кабинетов и 54 отделения профилактической медицины, 18 центров здоровья.

Свердловская область вошла в число трех российских регионов, где впервые внедряются технологии превентивной медицины, направленные на увеличение продолжительности жизни.

«Сегодня откроем первый в регионе Центр медицины здорового долголетия на базе Свердловской областной больницы № 2 в Екатеринбурге. Это не поликлиника в привычном понимании, а пространство, где сконцентрированы все современные превентивные технологии: скрининги и раннее выявление возраст-ассоциированных заболеваний, программы физической активности, когнитивные тренировки, работа с питанием, психологическая поддержка, социальные активности», — отметил Д. Паслер.

Еще один центр планируется открыть в Первоуральске.

«Мы выстраиваем комплексную систему, которая сопровождает человека от рождения до зрелости, и формируем культуру ответственного отношения к здоровью. Главная цель – предупреждать проблемы и поддерживать качество жизни в любом возрасте», — подчеркнул губернатор.

В октябре в Свердловской области пройдет XVIII Уральский конгресс по здоровому образу жизни и медицине здорового долголетия. На нем эксперты со всей России обсудят лучшие региональные практики в сфере профилактической медицины и здорового долголетия.