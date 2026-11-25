УрБК, Москва, 25.11.2026. Подкомиссию по развитию цифровых платформ возглавил заместитель председателя правительства Александр Новак. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

В состав подкомиссии также вошел руководитель Федеральной службы по аккредитации Дмитрий Вольвач. Прежде подкомиссию возглавлял вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, который в октябре покинул правительство и перешел в Сбербанк на должность зампреда правления.

Подкомиссия создана в июле 2026 года. Она действует на постоянной основе в рамках правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Ее основная задача — выработка стратегических подходов к развитию платформенной экономики и совершенствованию государственного регулирования этой сферы.