В правительстве РФ создана подкомиссия по бесперебойному функционированию критических отраслей

УрБК, Москва, 27.08.2026. В правительстве РФ создана подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Ее возглавил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Его заместителями стали вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко. Подкомиссия создана в рамках правкомиссии по устойчивости экономики в условиях санкций.

Она будет осуществлять оперативную межведомственную координацию по подготовке предложений, направленных на повышение устойчивости значимых отраслей экономики, а также по реализации намеченных мероприятий и контролю за их исполнением.

В числе основных задач подкомиссии — анализ состояния обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры в отдельных отраслях экономики, выработка мер, направленных на обеспечение нормального функционирования таких объектов, и контроль за их своевременным восстановлением, минимизация негативных социально-экономических последствий, связанных с нарушением работы предприятий в отдельных отраслях экономики.