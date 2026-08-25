Денис Мантуров: указ о временном управлении предприятиями будут применять точечно

УрБК, Москва, 25.08.2026. Указ о введении временного управления предприятиями для защиты критической инфраструктуры от террористических атак не предполагает массового применения и будет использоваться точечно. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Частные предприятия, как и государственные, сегодня являются важными составляющими народного хозяйства, экономики и социальной сферы. От их стабильного и бесперебойного функционирования зависит выпуск важнейшей для наших граждан продукции, развитие городов и благополучие их жителей. При этом к актуальным сегодня угрозам собственники предприятий относятся с разным уровнем ответственности. В ряде случаев обеспечение безопасности объектов и сотрудников, к сожалению, не является для них приоритетом», — цитирует Д. Мантурова «Интерфакс».

По словам Д. Мантурова, федеральные органы исполнительной власти взаимодействуют с собственниками предприятий, обращают внимание на проблемы и оказывают содействие в их решении.

«В таких случаях федеральные органы исполнительной власти проводят с собственниками работу, обращают внимание на проблемы и оказывают содействие в их решении. В ситуациях, когда реакции и готовности к совместной работе у собственника нет и создаются риски для целых отраслей промышленности, государству приходится временно полностью брать на себя решение задач защиты предприятий от террористических атак, а также оперативного восстановления их функционирования. Президентский указ создает для этого правовую основу», — прокомментировал Д. Мантуров опубликованный указ о возможности применения правительством временного управления для защиты критической инфраструктуры.

Он подчеркнул, что речь не идет о национализации предприятий или изменении формы собственности. В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ № 604, согласно которому объекты критической инфраструктуры, владельцы которых не обеспечили их безопасность, могут передаваться во временное управление по решению правительства.

В числе оснований для такой меры в документе указаны выявление неэффективности мероприятий по пресечению угроз нападения с использованием БПЛА, а также невосстановление или несвоевременное восстановление хозяйствующим субъектом функционирования объектов критической инфраструктуры.