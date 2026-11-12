Минэкономразвития подготовило второй пакет поправок к закону о платформенной экономике

УрБК, Москва, 12.11.2026. Минэкономразвития РФ подготовило второй пакет поправок к закону о платформенной экономике, который предусматривает новые правила предоставления скидок, взаиморасчетов с продавцами и установления комиссий маркетплейсов. Документ в ближайшее время внесут в правительство, сообщил первый замминистра экономического развития РФ Максим Колесников.

«Закон о платформенной экономике задал базовые правила работы рынка. Теперь в диалоге с бизнесом мы видим точки, где регулирование нужно донастроить, чтобы правила были предсказуемыми для продавцов и понятными для покупателей. Документ в высокой степени готовности и в ближайшее время будет внесен в Правительство», — сказал М. Колесников на сессии «От маркетплейсов к платформенной торговле» в рамках Дня платформенной экономики в Национальном центре «Россия».

В частности, поправки предусматривают право продавца отказаться от скидок за счет платформы без ухудшения его положения в поисковой выдаче и рейтинге. Также предлагается установить предельный срок перечисления продавцу дохода от продаж — 30 дней, сообщает пресс-служба министерства.

Кроме того, законопроект предусматривает запрет на установление для российских продавцов комиссии с продаж выше, чем для иностранных. Еще одна предлагаемая норма касается отображения цен: скидки при оплате картой банка, связанного с платформой, будут допустимы, однако покупатель должен видеть стоимость товара без дополнительных условий на всех этапах покупки.

М. Колесников отметил, что вступивший в силу 1 октября закон о платформенной экономике уже принес первые результаты. В частности, продавцы на цифровых платформах проходят проверку через портал «Госуслуги» и соответствующие реестры. Кроме того, маркетплейсы проверяют карточки товаров через 12 государственных информационных систем и не допускают к продаже продукцию без необходимых сертификатов, деклараций, государственной регистрации и маркировки.

По словам М. Колесникова, в перспективе пяти-десяти лет изменится сама отрасль торговли. Одним из направлений дальнейшего регулирования станет взаимодействие цифровых платформ с новыми участниками сделок, в том числе автономными ИИ-агентами. Эти вопросы предполагается учитывать при реализации стратегии развития цифровых платформ.

В сессии также приняли участие представители Госдумы, Федеральной антимонопольной службы, маркетплейсов Wildberries и Ozon, а также торговой сети X5.