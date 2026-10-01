В России вступил в силу закон о платформенной экономике

УрБК, Москва, 01.10.2026. Закон о платформенной экономике вступил в силу в России, он устанавливает единые правила взаимодействия цифровых платформ, бизнеса и исполнителей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

По его словам, новые нормы будут способствовать дальнейшему развитию платформенной экономики.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников отметил, что сбалансированное регулирование позволит платформенной экономике стать одним из ключевых драйверов структурной трансформации российской экономики.

В Wildberries, в свою очередь, заявили, что большинство положений, закрепленных в законе, компания уже применяла в рамках Меморандума добросовестных практик в режиме саморегулирования. По словам представителя маркетплейса, отрасль подошла к моменту вступления закона в силу с отлаженными процессами.